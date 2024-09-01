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Феномен «Песняров». Как легендарный ансамбль покорил СССР и завоевывает сердца современных слушателей?
01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Их хиты знал и пел весь Советский Союз.
Современные технологии и подача, но стиль легендарных «Песняров» в творчестве группы читается и сегодня. Традицию многоголосья сохранили. Семь артистов записывают песни, снимают клипы и ездят в гастрольные туры. Теперь залы подпевают и новым, и давно знакомым композициям.
В основе многих хитов ансамбля стихи отечественных поэтов Максима Богдановича и Янки Купалы. В начале 1970-х белорусский язык зазвучал из радиоприемников всего Советского Союза. Его мелодичность полюбилась миллионам. Так «Песняры» открыли миру белорусскую душу.
Главный идейный вдохновитель и первый лидер группы Владимир Мулявин команду собирал по собственным критериям. Анатолий Кашепаров пел в ресторане, Леонид Борткевич, «Вологду» которого напевают и сегодня, учился на строителя. С Владиславом Мисевич Владимира Мулявина судьба свела в армии.
«Где-то он меня услышал, как раз это было после конкурса, ему нужен был солист. Мы с ним пошли в консерваторию, он меня проверил, сказал: «Я тебя беру, я 40 человек проверил». Поехали на репетицию, он как раз за ночь написал песню «Александрина», – вспоминает заслуженный артист Беларуси, вокалист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич.
«Я к этому еще до конца не пришла и не разобралась, в чем его феномен. Потому что я только-только начинаю осознавать, что это не папа, а это Мулявин. Но я знаю одно, что только любя песню белорусскую, ее наив, ее тепло и доброту, можно было так ее передать», – поделилась дочь Владимира Мулявина Марина Мулявина.
Белорусский песняр Мулявин стал музыкальным реформатором своего времени. Например, в разрез с оригиналом придумал повторение «гда-гда» в песне «Вологда». На 55-м году существования ансамбля напеть эти строки может каждый, кто хоть раз их слышал.
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Феномен «Песняров». Как легендарный ансамбль покорил СССР и завоевывает сердца современных слушателей?
Стиль легендарных «Песняров» в творчестве группы читается и сегодня. Традицию многоголосья сохранили.
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