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Феномен «Песняров». Как легендарный ансамбль покорил СССР и завоевывает сердца современных слушателей?

01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Их хиты знал и пел весь Советский Союз. Легендарному ансамблю «Песняры» – 55 лет. И сегодня творческий коллектив продолжает завоевывать сердца слушателей. О феномене «Песняров» от истории до современности расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Современные технологии и подача, но стиль легендарных «Песняров» в творчестве группы читается и сегодня. Традицию многоголосья сохранили. Семь артистов записывают песни, снимают клипы и ездят в гастрольные туры. Теперь залы подпевают и новым, и давно знакомым композициям.

«Мы работаем с 2003 года и за это время издано восемь альбомов с новыми песнями, есть концертные альбомы. В первую очередь это музыка, которой мы придаем очень большое значение. Важно, чтобы была мелодия в песне, чтобы был глубокий смысл, а не поверхностный. Эти базовые вещи никуда не ушли», – отметил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

В основе многих хитов ансамбля стихи отечественных поэтов Максима Богдановича и Янки Купалы. В начале 1970-х белорусский язык зазвучал из радиоприемников всего Советского Союза. Его мелодичность полюбилась миллионам. Так «Песняры» открыли миру белорусскую душу.

Главный идейный вдохновитель и первый лидер группы Владимир Мулявин команду собирал по собственным критериям. Анатолий Кашепаров пел в ресторане, Леонид Борткевич, «Вологду» которого напевают и сегодня, учился на строителя. С Владиславом Мисевич Владимира Мулявина судьба свела в армии.

«Перед тем, как познакомиться, я много о нем слышал, конкретно о том, что он приехал из России, я сам из России приехал. На камвольном комбинате играли танцы, в армии будучи, это мое первое с ним музыкальное знакомство. И я видел, что это музыкант, и то, что о нем говорили, даже превышает все упомянутые характеристики», – рассказал заслуженный артист Республики Беларусь, сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.

«Где-то он меня услышал, как раз это было после конкурса, ему нужен был солист. Мы с ним пошли в консерваторию, он меня проверил, сказал: «Я тебя беру, я 40 человек проверил». Поехали на репетицию, он как раз за ночь написал песню «Александрина», – вспоминает заслуженный артист Беларуси, вокалист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич.

Собственный стиль выработался в исполнении и даже во внешнем виде артистов. В сценическом гардеробе «Песняров» были кожаные куртки, народные костюмы, штаны-клеш. Так и поехали выступать в Соединенные Штаты Америки. На календаре 1976 год. Группа не теряла популярность десятилетиями. Но 2003-й стал переломным. После автокатастрофы не смог оправиться и ушел из жизни Владимир Мулявин.

«Я к этому еще до конца не пришла и не разобралась, в чем его феномен. Потому что я только-только начинаю осознавать, что это не папа, а это Мулявин. Но я знаю одно, что только любя песню белорусскую, ее наив, ее тепло и доброту, можно было так ее передать», – поделилась дочь Владимира Мулявина Марина Мулявина.

Белорусский песняр Мулявин стал музыкальным реформатором своего времени. Например, в разрез с оригиналом придумал повторение «гда-гда» в песне «Вологда». На 55-м году существования ансамбля напеть эти строки может каждый, кто хоть раз их слышал.



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Стиль легендарных «Песняров» в творчестве группы читается и сегодня. Традицию многоголосья сохранили.
 
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