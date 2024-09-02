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В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании

02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси наградили лучших журналистов. Это работники изданий, которые активно освещали посевную и уборочную кампании.

Победителей выбрали в шести номинациях. Жюри оценило лучшие авторские материалы в республиканских и региональных газетах, а также на телеканалах разных уровней. Отдельно отметили и фотографов, которые запечатлели будни в белорусских полях. Всего на конкурс подали более 100 заявок.

«Везде знакомилась в полях с нашими комбайнерами, я просто восхищена этими людьми, посвящала им материалы. У меня были подборки о женщинах на жатве, о семейных экипажах. Мы также связывались с профсоюзами, чтобы максимально полно осветить эту тему. Мне кажется, что благодаря тому, что у меня были такие замечательные герои, я и получила этот приз», – отметила обозреватель отдела сельской жизни редакции газеты «Сельская газета» издательского дома «Беларусь сегодня» Елена Яско.

«Так сложилось, что слово журналистское и слово писателя, как правило, идут вместе. Более того, во многих случаях по своей образности, по своему художественному полету журналистские материалы мало в чем уступают произведениям литературным. Членам жюри было из кого и из чего выбирать и, поверьте, те журналисты, которые вышли сегодня на сцену за своими заслуженными наградами, действительно были этого достойны», – заявил первый заместитель министра информации Республики Беларусь Андрей Кунцевич.

В этом году фестиваль День письменности принимает город Ивацевичи. На эти выходные его улицы стали пешеходными. На них развернулись несколько десятков образовательных и развлекательных площадок. Проходят мастер-классы и литературные встречи. Со всей страны на праздник слова и пера приехали тысячи людей. Чествовать журналистов на фестивале День письменности уже стало традицией.



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Победителей выбрали в шести номинациях. Жюри оценило лучшие авторские материалы в республиканских и региональных газетах, а также на телеканалах разных уровней.
 
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