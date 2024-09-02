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В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании
02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наградили лучших журналистов. Это работники изданий, которые активно освещали посевную и уборочную кампании.
Победителей выбрали в шести номинациях. Жюри оценило лучшие авторские материалы в республиканских и региональных газетах, а также на телеканалах разных уровней. Отдельно отметили и фотографов, которые запечатлели будни в белорусских полях. Всего на конкурс подали более 100 заявок.
В этом году
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В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании
Победителей выбрали в шести номинациях. Жюри оценило лучшие авторские материалы в республиканских и региональных газетах, а также на телеканалах разных уровней.
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