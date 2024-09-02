В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили лучших журналистов. Это работники изданий, которые активно освещали посевную и уборочную кампании.

Победителей выбрали в шести номинациях. Жюри оценило лучшие авторские материалы в республиканских и региональных газетах, а также на телеканалах разных уровней. Отдельно отметили и фотографов, которые запечатлели будни в белорусских полях. Всего на конкурс подали более 100 заявок.

«Везде знакомилась в полях с нашими комбайнерами, я просто восхищена этими людьми, посвящала им материалы. У меня были подборки о женщинах на жатве, о семейных экипажах. Мы также связывались с профсоюзами, чтобы максимально полно осветить эту тему. Мне кажется, что благодаря тому, что у меня были такие замечательные герои, я и получила этот приз», – отметила обозреватель отдела сельской жизни редакции газеты «Сельская газета» издательского дома «Беларусь сегодня» Елена Яско.

«Так сложилось, что слово журналистское и слово писателя, как правило, идут вместе. Более того, во многих случаях по своей образности, по своему художественному полету журналистские материалы мало в чем уступают произведениям литературным. Членам жюри было из кого и из чего выбирать и, поверьте, те журналисты, которые вышли сегодня на сцену за своими заслуженными наградами, действительно были этого достойны», – заявил первый заместитель министра информации Республики Беларусь Андрей Кунцевич.