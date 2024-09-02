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Про бизнес исполнилось 10 лет!
02.09.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
10 лет назад, в день знаний в Беларуси запустилась площадка «Про бизнес». Да-да, у нас уже первый серьезный юбилей!
Постоянные читатели помнят, что начинался проект с портала PROBUSINESS.BY. Через несколько лет после старта мы запустили бизнес-события.
Сегодня мы проводим известные на русскоязычном рынке конференции и форумы, бизнес-разборы, воркшопы и мастер-классы. Приглашаем белорусских предпринимателей и экспертов, и международных авторитетов в бизнесе. Личностей планетарного масштаба.
Почти 6 лет развивается
«Про бизнес» объединяет вокруг себя и маститых, известных, выдающихся предпринимателей, собственников и управленцев. Мы помогаем начинающим — советом, менторством, деловыми контактами и возможностью рассказать про свой проект или бизнес. Даем площадку для университетов и стартап-лабораторий.
В этом году запустили новый сервис
Наши дела говорят сами за себя, без лишних слов. Так было всегда — мы много работаем, чтобы результаты воплощались в жизнь. Миссия «Про бизнес» — содействовать развитию предпринимательства, служить площадкой для полезного общения деловых людей и обмена практическим опытом.
Одно из ключевых правил, на которым строится наша работа: созидать.
Мы убеждены, что возможности для созидания и развития есть в любой ситуации. Настоящие предприниматели не жалуются на обстоятельства, а берут на себя ответственность и делают.
Благодарим Вас — наших читателей, клиентов, партнеров и сотрудников! Благодарим каждого из Вас и уверены, что вместе мы продолжим развивать свое дело, себя и свою команду! Делать для Вас яркие и полезные активности, дарить энергию и формировать сильное окружение.
Мы остаемся флагманской и, пожалуй, единственной в стране площадкой, которая сфокусирована именно на бизнес-тематике, нахождении точек роста и решении актуальных задач — с качественной, вдумчивой, энергичной, заряженной на результат, платежеспособной, умной, любопытной к жизни бизнес-аудиторией.
Мы с Вами!
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10 лет назад, в день знаний в Беларуси запустилась площадка «Про бизнес». Да-да, у нас уже первый серьезный юбилей!
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