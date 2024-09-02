Про бизнес исполнилось 10 лет!

Источник материала: ProBusiness

10 лет назад, в день знаний в Беларуси запустилась площадка «Про бизнес». Да-да, у нас уже первый серьезный юбилей!

Постоянные читатели помнят, что начинался проект с портала PROBUSINESS.BY. Через несколько лет после старта мы запустили бизнес-события.

Сегодня мы проводим известные на русскоязычном рынке конференции и форумы, бизнес-разборы, воркшопы и мастер-классы. Приглашаем белорусских предпринимателей и экспертов, и международных авторитетов в бизнесе. Личностей планетарного масштаба.

Почти 6 лет развивается Клуб Про бизнес : ведущее сообщество предпринимателей, собственников и топ-менеджеров. Ядро аудитории Клуба — это 450+ персон, мы продолжаем расти. Более широкая аудитория — около двух тысяч управленцев.





Этим летом мы получили новое признание лидерства: одержали победу в номинации «Бизнес-клуб #1», по результатом самой престижной премии «Номер один»

«Про бизнес» объединяет вокруг себя и маститых, известных, выдающихся предпринимателей, собственников и управленцев. Мы помогаем начинающим — советом, менторством, деловыми контактами и возможностью рассказать про свой проект или бизнес. Даем площадку для университетов и стартап-лабораторий.

В этом году запустили новый сервис «Про бизнес — Инвестиции , для объединения перспективных бизнес-проектов и инвесторов.





Наши дела говорят сами за себя, без лишних слов. Так было всегда — мы много работаем, чтобы результаты воплощались в жизнь. Миссия «Про бизнес» — содействовать развитию предпринимательства, служить площадкой для полезного общения деловых людей и обмена практическим опытом.

Одно из ключевых правил, на которым строится наша работа: созидать.

Мы убеждены, что возможности для созидания и развития есть в любой ситуации. Настоящие предприниматели не жалуются на обстоятельства, а берут на себя ответственность и делают.

Благодарим Вас — наших читателей, клиентов, партнеров и сотрудников! Благодарим каждого из Вас и уверены, что вместе мы продолжим развивать свое дело, себя и свою команду! Делать для Вас яркие и полезные активности, дарить энергию и формировать сильное окружение.

Мы остаемся флагманской и, пожалуй, единственной в стране площадкой, которая сфокусирована именно на бизнес-тематике, нахождении точек роста и решении актуальных задач — с качественной, вдумчивой, энергичной, заряженной на результат, платежеспособной, умной, любопытной к жизни бизнес-аудиторией.

Мы с Вами!

Мы по-прежнему молодые и смотрим вперед!

С днем рождения, наш «Про бизнес»!