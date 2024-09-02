ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Про бизнес исполнилось 10 лет!

02.09.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


10 лет назад, в день знаний в Беларуси запустилась площадка «Про бизнес». Да-да, у нас уже первый серьезный юбилей!

Постоянные читатели помнят, что начинался проект с портала PROBUSINESS.BY. Через несколько лет после старта мы запустили бизнес-события.

Сегодня мы проводим известные на русскоязычном рынке конференции и форумы, бизнес-разборы, воркшопы и мастер-классы. Приглашаем белорусских предпринимателей и экспертов, и международных авторитетов в бизнесе. Личностей планетарного масштаба.

Почти 6 лет развивается Клуб Про бизнес: ведущее сообщество предпринимателей, собственников и топ-менеджеров. Ядро аудитории Клуба — это 450+ персон, мы продолжаем расти. Более широкая аудитория — около двух тысяч управленцев.



Этим летом мы получили новое признание лидерства: одержали победу в номинации «Бизнес-клуб #1», по результатом самой престижной премии «Номер один»

 

«Про бизнес» объединяет вокруг себя и маститых, известных, выдающихся предпринимателей, собственников и управленцев. Мы помогаем начинающим — советом, менторством, деловыми контактами и возможностью рассказать про свой проект или бизнес. Даем площадку для университетов и стартап-лабораторий.

В этом году запустили новый сервис «Про бизнес — Инвестиции, для объединения перспективных бизнес-проектов и инвесторов.


Наши дела говорят сами за себя, без лишних слов. Так было всегда — мы много работаем, чтобы результаты воплощались в жизнь. Миссия «Про бизнес» — содействовать развитию предпринимательства, служить площадкой для полезного общения деловых людей и обмена практическим опытом.

Одно из ключевых правил, на которым строится наша работа: созидать.

Мы убеждены, что возможности для созидания и развития есть в любой ситуации. Настоящие предприниматели не жалуются на обстоятельства, а берут на себя ответственность и делают.

 

Благодарим Вас — наших читателей, клиентов, партнеров и сотрудников! Благодарим каждого из Вас и уверены, что вместе мы продолжим развивать свое дело, себя и свою команду! Делать для Вас яркие и полезные активности, дарить энергию и формировать сильное окружение. 

Мы остаемся флагманской и, пожалуй, единственной в стране площадкой, которая сфокусирована именно на бизнес-тематике, нахождении точек роста и решении актуальных задач — с качественной, вдумчивой, энергичной, заряженной на результат, платежеспособной, умной, любопытной к жизни бизнес-аудиторией.  

Мы с Вами!
Мы по-прежнему молодые и смотрим вперед!
С днем рождения, наш «Про бизнес»! 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 лет назад, в день знаний в Беларуси запустилась площадка «Про бизнес». Да-да, у нас уже первый серьезный юбилей!
 
Новости дня
Новости разные
 
В День белорусской письменности в Ивацевичах журналистов наградили за лучшее освещение уборочной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2024
Mir24.TV Belarus
02.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика