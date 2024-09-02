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Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.
Александр Медведь становился олимпийским чемпионом в 1964, 1968 и 1972 годах. Он также семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Девять раз становился чемпионом СССР.
На церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Медведь нес развевающийся флаг СССР одной рукой, держа древко за самый низ. В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.
Ранее в возрасте 93 лет ушла из жизни олимпийская чемпионка 1952 года в толкании ядра
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Советский борец вольного стиля становился чемпионом Олимпийских игр в 1964, 1968 и 1972 годах.
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