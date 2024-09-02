ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь

02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.

«На 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя», – говорится в сообщении.

Александр Медведь становился олимпийским чемпионом в 1964, 1968 и 1972 годах. Он также семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Девять раз становился чемпионом СССР.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Медведь нес развевающийся флаг СССР одной рукой, держа древко за самый низ. В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.

Ранее в возрасте 93 лет ушла из жизни олимпийская чемпионка 1952 года в толкании ядра Галина Зыбина.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советский борец вольного стиля становился чемпионом Олимпийских игр в 1964, 1968 и 1972 годах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Про бизнес исполнилось 10 лет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2024
Mir24.TV Belarus
02.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика