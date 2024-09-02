Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.

«На 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя», – говорится в сообщении.

Александр Медведь становился олимпийским чемпионом в 1964, 1968 и 1972 годах. Он также семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Девять раз становился чемпионом СССР.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Медведь нес развевающийся флаг СССР одной рукой, держа древко за самый низ. В 2005 году был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.