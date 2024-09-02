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Парламент Беларуси: Выборы в Азербайджане были прозрачными и прошли без нарушений
02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Партия президента Ильхама Алиева «Новый Азербайджан» получила большинство мест в парламенте. На 125 депутатских мандатов претендовала почти тысяча кандидатов. Их избирают на пятилетний срок.
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В Азербайджане работали почти 600 международных и более 65 тысяч национальных наблюдателей.
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