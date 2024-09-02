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Парламент Беларуси: Выборы в Азербайджане были прозрачными и прошли без нарушений

02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламент Беларуси: Выборы в Азербайджане были прозрачными и прошли без нарушений
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Голосование в парламент Азербайджана было прозрачным и прошло без нарушений. Об этом заявили в парламенте Беларуси. Страна вошла в состав миссии Содружества. Выборы мониторили почти 600 международных и более 65 тысяч национальных наблюдателей, передает «МИР 24».

«Мониторинговая группа Парламентского собрания посетила 33 участка для голосования. Мы наблюдали как в Баку, так и пригородах Баку, и отметили, что участковые комиссии были полностью подготовленными, прошли соответствующие тренинги. Большинство членов комиссии – это опытные люди. Там, где впервые осуществляли люди организацию выборов, там помогали окружные комиссии», – рассказал председатель Палаты представителей по международным делам Беларуси Сергей Рачков.

Партия президента Ильхама Алиева «Новый Азербайджан» получила большинство мест в парламенте. На 125 депутатских мандатов претендовала почти тысяча кандидатов. Их избирают на пятилетний срок.



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В Азербайджане работали почти 600 международных и более 65 тысяч национальных наблюдателей.
 
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