День знаний: тысячи учебных заведений вновь открыли свои двери в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси торжественные линейки прошли в тысячах учреждений образования по всей стране. Пополнение в составе и у Минского суворовского училища, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Военная выправка, не по годам серьезный взгляд и нескрываемая радость. В этом строю 104 первокурсника. Алые погоны им вручают старшие по званию: почетные выпускники и министр обороны Беларуси. Святой для каждого суворовца момент. Прикрепить заветные погоны помогают старшекурсники. Это символ преемственности. После слов клятвы уже настоящие суворовцы проходят свой первый марш. За ними наблюдают и поддерживают самые важные люди – их близкие.

«Очень волнуемся, слеза даже где-то потекла, очень рады за него! Сын очень-очень хотел, мечтал поступить. Мы очень рады его выбору», – сказала мать первокурсника Александра Ксения.

«Гордость за то, что наши ребята выбрали эту профессию. У детей есть какой-то стимул, и меня переполняет впечатление восторга», – призналась тетя первокурсника Алексея Елена Новицкая.

Восторг и у самих суворовцев – для многих сбылась мечта. Поступление не было простым: конкурс больше трех человек на место.

«Часто сидел после школьного времени за столом, учил математику, писал под диктовку с родителями. Они тоже хотели, чтобы я был элитой вооруженных сил», – рассказал суворовец-первокурсник Кирилл Родына.

«Меня подбадривали, нанимали репетиторов много, чтобы я поступил в Суворовское училище. Мама уже мной гордится. Но я хочу, чтобы она еще больше гордилась мной», – поделился суворовец-первокурсник Даниил Сацюк.

К поздравлениям тех, кто сегодня пошел в учебные заведения , присоединились и официальные лица. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл новый корпус Минского художественного колледжа. Для творческих студентов теперь есть и просторные помещения, и общежитие.

«Это яркий пример отношения государства к сфере культуры. И таких примеров очень много по Республике Беларусь. Потому что в текущем году обновлены школы искусств, проведены капитальные ремонты средне-специальных учебных заведений», – сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

А для некоторых учеников в подарок ко Дню знаний – новая школа. Теперь гимназия в новом микрорайоне Минска вместит 1200 человек . Только первых классов набрали семь. На торжественной линейке красную ленту перерезала глава Совета Республики Наталья Кочанова.

«Это такой центр в районе, который будет использоваться, конечно, и жителями этого района, потому что здесь хороший бассейн, хорошие спортзалы, здесь великолепная библиотека и хорошие условия для приема пищи ребят. В общем, строители постарались и построили великолепную школу», – отметила председатель Совета Республики национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Всего в школы, высшие и средние учебные заведения пошли почти два миллиона белорусов. Среди них около 100 тысяч – в первый раз. В стране насчитывается около восьми тысяч учреждений основного, дополнительного и специального образования.