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Лукашенко призвал ускорить научно-техническую революцию в Беларуси
02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь должна в ускоренном формате провести научно-техническую революцию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами в Витебске, передает телеканал «МИР 24».
В университете имени Машерова в формате открытого микрофона президент ответил на вопросы и произнес напутственные слова
Александр Лукашенко пожелал студентам, чтобы этот учебный год был увлекательным и наполненным новыми открытиями.
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В университете имени Машерова президент ответил на вопросы и произнес напутственные слова студентам.
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