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Лукашенко призвал ускорить научно-техническую революцию в Беларуси

02.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал ускорить научно-техническую революцию в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь должна в ускоренном формате провести научно-техническую революцию. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами в Витебске, передает телеканал «МИР 24».

В университете имени Машерова в формате открытого микрофона президент ответил на вопросы и произнес напутственные слова в преддверие нового учебного года. Белорусский лидер рассказал молодым людям о международной обстановке. Страна, по словам Лукашенко, находится в эпицентре нарастающего международного конфликта. В этой ситуации президент призвал студентов напитываться знаниями, чтобы стать настоящими профессионалами в своем будущем деле. Только так можно успеть за стремительно развивающимися технологиями.

«На вчерашние инновации сегодня мы смотрим как на музейный экспонат. Речь не только о науке, технологиях и реальном секторе экономики. Это касается и социальной сферы, отношений между людьми. Страны и народы втянуты в гонку за обладание технологиями. Наша задача в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле», – отметил президент.

Александр Лукашенко пожелал студентам, чтобы этот учебный год был увлекательным и наполненным новыми открытиями.



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Теги: Витебск
 
 
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В университете имени Машерова президент ответил на вопросы и произнес напутственные слова студентам.
 
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