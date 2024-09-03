«Я делаю недорогую одежду для стильных и независимых девушек». Белоруска 12 лет проработала в найме, а потом бросила все и построила собственный бизнес

Источник материала: ProBusiness





Еще студенткой Татьяна Ладышкина пообещала себе, что не будет работать в найме на кого-то другого и позволит себе заниматься только тем, чего хочет ее душа. Несколько лет поисков привели ее в дизайн одежды. Много лет героиня все-таки трудилась в чужом ателье, изучая азы профессии и набивая руку. Но в итоге Татьяна сдержала данное себе слово — и последние 12 лет развивает собственный бренд одежды TAYA , о чем и рассказала «Про бизнес».

«Уже со второго маркета я ушла, распродав всю одежду»

— Мечтала работать на себя еще со школы. Окончательно убедилась в этом после поступления в Институт парламентаризма и предпринимательства. Во время учебы начала искать себя: прошла курсы по косметологии и визажу, торговали косметикой вроде Mary Cay, а еще параллельно подрабатывала секретарем. Со временем начала понимать: чтобы получать деньги, я должна отдавать кому-то другому свое время — даже если сама этого не хочу. Меня это не устраивало. Поэтому после 2-го курса я бросила ВУЗ.

В 2000 году, когда была в декретном отпуске, мне захотелось попробовать себя в швейном деле. Так я попала в один из колледжей в Минске на годичные курсы, втянулась в профессию и вернулась в найм — так мне понравилось это дело. Оказалась в одном из столичных ателье, где шили одежду под заказ.





В найме я провела 12 лет. За это время изучила основы профессии и ушла в дело с головой. Успела сменить несколько компаний и настроить более-менее стабильный поток индивидуальных заказов. Днем я работала в ателье, а вечером что-то кроила для своих клиентов — и так продолжалось годами. К 2010 году мне захотелось сделать следующий шаг и заявить о себе. Тогда в Минске появились первые модные маркеты, куда приходили начинающие авторы и продавали там свою одежду. На тот момент это стало очень модно, и, что важнее, — помогало раскручивать бренд, зарабатывать больше. Я скооперировалась со знакомой девочкой-дизайнером и решила попробовать себя на этой площадке.





Помню свой первый маркет, куда я принесла платья и юбки. Кроме меня и моей знакомой, там выставились с десяток других дизайнеров — и у каждой из нас стояли очереди из желающих оценить изделия и купить себе что-то крафтовое. С первого маркета я уже продавала вещи собственного производства, а со второго — ушла с деньгами, распродав все.

«После выхода со второго декрета я принесла в ателье заявление на увольнение»

Еще несколько месяцев я перестраивалась: днями все так же работала в ателье, а по вечерам отшивала интересные мне вещи, которые раз в месяц приносила на маркет. И где-то за год пришла к тому, что за 2 дня торговли на площадке я могла заработать столько же, сколько за месяц в ателье, — $ 700−800 в эквиваленте.

В конце 2012 года объединилась со своей сестрой Яной. Мы всегда были с ней близки, а до этого я не раз просила помочь на маркетах — так она втянулась в эту тусовку и захотела развивать бренд вместе.





Я окончательно поняла, что могу быть успешным и востребованным самостоятельным автором, поэтому не отклонилась от плана и совсем скоро принесла в ателье заявление на увольнение. Чувствовала себя спокойно, ведь успела удостовериться: смогу жить самостоятельно только благодаря продажам на маркетах. Смотрите сами: в то время на ткани и аксессуары уходило около $ 700−800, а за 2 дня продаж удавалось зарабатывать до $ 2000−3000. Мне удавалось не только перекрывать прямые затраты и зарабатывать на хлеб, но и откладывать на развитие своего дела. Еще более важно, что я ощутила перспективу: во время маркетов часто случались ситуации, когда не было нужного размера или он заканчивался. Или же люди просили сделать такую же модель, но в другом цвете или ткани. Это создавало мне базу для роста и продаж в будущем.





В 2014-м началась отстройка от других дизайнеров, потому что маркеты стали массовым явлением в Минске. Хоть мы и не были конкурентами, потому что создавали вещи абсолютно разного типажа для непохожих людей. Выход нашли быстро — и стали закупать ткани другого качества в Вильнюсе. Еще улучшали качество сервиса: к каждому проданному заказу прикладывали красивые пирожные в коробочках с бантами, а в случае отсутствия нужной вещи собирали контакты покупателей и доставляли одежду на дом.

«Выложили в Instagram свитер — и получили 100 комментариев с текстом „Хочу такой же“»

К 2015 году стали расти объемы производства. Продажи на маркетах не ограничивались 20−30 единицами. Мне стало не хватать рабочего пространства — а кроила я тогда в своей съемной однушке, поэтому мы сделали в одной из комнат сестры что-то вроде шоурума, куда стала приезжать швея и периодически клиенты. Тогда привлекали 2 швей и конструктора, который помогал дорабатывать образы.

В том же году заказов стало еще больше, потому что мы сделали профиль в набирающем популярность Instagram. Просто выкладывали туда образцы одежды, которые должны были оказаться на маркете. Но буквально сразу в Direct посыпались сообщения с текстом вроде «Хочу такой же костюм. Как и где купить?» Люди не были готовы ждать по 2−3 недели, пока мы выполним заказ. Помню, как мы выставили довольно простой свитер, который я попросила связать свою маму. И всего за несколько дней получили 100 комментариев с просьбой сделать такой же.





Так индивидуальных заказов со временем стало чуть ли не больше, чем продаж на маркетах, поэтому еще одну часть работ по пошиву приходилось отдавать на аутсорс в ателье. Но это не привело к кратному росту объемов, потому что мне было по-прежнему важно участвовать во всех этапах производства. Я все так же создавала образы, кроила, следила за качеством изделий. К тому же, не хотела брать на себя ответственность за других людей, а их бы точно стало больше, если бы я решилась масштабироваться быстро. В 2016 году мы перестали посещать маркеты и переехали в первый постоянный шоурум в магазине 7.11. Это была одна из первых локаций в Минске, где скооперировались сильные белорусские дизайнеры, которые выстраивали свои бренды. На той площадке удавалось общаться с клиентами и делать профессиональные фотосессии.





В том же году мой партнер вышел из проекта и сестра Яна ушла в декрет, сказав, что в дальнейшем хочет попробовать себя в другой сфере. Какое-то время развивала бренд с еще одной двоюродной сестрой: арендовали место в другом шоуруме, а в 2017-м стали отдавать пошитую одежду на реализацию в разные магазины. На тот момент речь шла примерно о 100 единицах одежды в месяц. А в 2018 году я стала управлять бизнесом одна. В 2019-м готовила сценический костюм белорусской певицы Zena, которая участвовала в Евровидении.

Следующие несколько лет — это время переездов из одной студии в другую и переосмысления процессов бизнеса. Я поняла, что мне нужен собственный магазин, где я буду работать в одиночку. Главная мотивация этого решения — то, что при продажах через посредников я теряла значительную сумму. Речь шла о 30−40% от каждой проданной единицы. В 2022 году удалось реализовать задуманное и арендовать первую точку в ТРЦ Galleria Minsk.





С переездом в собственный шоурум я все-таки взяла на себя ту самую ответственность, от которой отказывалась долгое время. И счастлива, потому что собрала прекрасную команду из 10−12 человек, в которую вошли швеи, конструктор, продавцы-консультанты, стилисты и фотографы. Также по-прежнему работаю с ателье, которые шьют часть заказов по нашим лекалам на аутсорсе. Теперь мы продаем 300−500 единиц одежды в месяц, а отшиваем еще больше. Сейчас мы расширили географию: работаем в Гродно, а совсем скоро откроем новую точку продаж в Минске в ТРЦ Palazzo.

Сейчас мы продаем одежду в среднем ценовом сегменте. Допустим, женский костюм у нас может стоить 400−450 BYN. Это вполне приемлемая цена для одежды не из масс-маркета, которая нужна стильным и независимым девушкам.





После 2 лет работы в собственном магазине я подготовила себя к следующему шагу. Теперь хочу открыть вторую точку и попробовать силы на российском рынке.