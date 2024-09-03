«Спорт, иностранный язык, музыка и учеба»: Лукашенко назвал опоры современного студента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычно прошел День знаний в Витебской области Беларуси . В университете имени Машерова студенты пообщались с президентом. Задали личные вопросы, попросили совета и узнали мнение Александра Лукашенко на самые разные темы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Президента встретили театральной постановкой. Древнейшее белорусское искусство батлейку возрождают студенты педагогического. На линейку с президентом пришли сотни студентов из разных вузов Витебского региона. Белорусский лидер предупредил: разговор будет серьезным. Но сразу же снизил напряжение.

«Одни «ябатьки» собрались здесь. Все знают слова гимна. Ни одного оппозиционера в зале», – пошутил Лукашенко.

Затем президент призвал к порядку организаторов беседы.

«Разрешите предоставить слово президенту», – начал организатор. «Почему мне? – удивился Лукашенко. – Есть план. Нельзя нарушать. Написано ректор первый». «Вашего слова ждут. Не моего. Ждут человека, благодаря которому у нас мир», – объяснила ректор Валентина Богатырева.

Президент признался: похвалы в свой адрес не любит. Для страны сделано немало, но это заслуга и молодого поколения. На него белорусский лидер возлагает большие надежды.

«Наша задача в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. И я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента», – отметил глава государства.

Для этого нужно «впитывать» знания и любить страну. По мнению Лукашенко, это главные качества идеального студента. А вот в каком вузе получать навыки – столичном или региональном – не столь важно.

«Я уверен, что в региональных вузах преподаватели не хуже, чем в минских. Если у тебя есть это желание – божественное желание, не просто «я сейчас закончу вуз, для себя чего-то сделаю и буду богатым» (хотя это тоже неплохо, если для себя, для семьи что-то сделаешь). Главное – чтобы ты хотел людям принести пользу. Не парься и не рвись в Минск», – пояснил Лукашенко.

Учебники везде одинаковые. А вот как будет усвоен материал, зависит от человека. Президент назвал четыре опоры для современного студента.

«Спорт, иностранный язык, музыка и обязательно учеба. Надо очень хорошо учиться. Я ориентировал своих детей. И обязательно труд и еще раз труд. Не зазнавайтесь нигде и никогда», – напутствовал президент.

Призвал глава государства и беречь здоровье. Для этого посоветовал питаться отечественными продуктами и рассказал о своем любимом блюде студенчества.

«Молочный суп. Сейчас я молочный суп практически не употребляю. Говорят, овощной надо есть. Молоко, молочные продукты, хлеб. В былые времена я любил именно эти блюда. Сейчас же столько названий. Я пробовал. У нас дома икру никто не ест. Я не приучен к этому», – поделился Лукашенко.

Заявил Лукашенко и о том, что в стране будут поднимать престиж инженерных и сельскохозяйственных профессий. Дал совет, как отличать правду от лжи. Поделился яркими воспоминаниями из студенческой жизни и начала политической карьеры, и даже обратился к бабушке одной из учениц. Она отказывается принимать помощь от внучки.

«Передай своей бабушке, чтобы она тебя не обижала. Скажешь, президент сказал, чтобы она тебя не обижала. Ты молодец. У тебя плохой жизни не будет. Пусть радуется, что у нее есть такая внучка», – заметил белорусский лидер.

Президент признался: эта встреча для него была особенно важна. Удалось почувствовать будущее. В конце Лукашенко поблагодарил собеседников за откровенный разговор. Студенты Витебска подарили президенту шахматы, в которых отображена история северного региона страны.