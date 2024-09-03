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«Спорт, иностранный язык, музыка и учеба»: Лукашенко назвал опоры современного студента
03.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необычно прошел
Президента встретили театральной постановкой. Древнейшее белорусское искусство батлейку возрождают студенты педагогического. На линейку с президентом пришли сотни студентов из разных вузов Витебского региона. Белорусский лидер предупредил: разговор будет серьезным. Но сразу же снизил напряжение.
Затем президент призвал к порядку организаторов беседы.
Президент признался: похвалы в свой адрес не любит. Для страны сделано немало, но это заслуга и молодого поколения. На него белорусский лидер возлагает большие надежды.
Для этого нужно «впитывать» знания и любить страну. По мнению Лукашенко, это главные качества идеального студента. А вот в каком вузе получать навыки – столичном или региональном – не столь важно.
Учебники везде одинаковые. А вот как будет усвоен материал, зависит от человека. Президент назвал четыре опоры для современного студента.
Призвал глава государства и беречь здоровье. Для этого посоветовал питаться отечественными продуктами и рассказал о своем любимом блюде студенчества.
Заявил Лукашенко и о том, что в стране будут поднимать престиж инженерных и сельскохозяйственных профессий. Дал совет, как отличать правду от лжи. Поделился яркими воспоминаниями из студенческой жизни и начала политической карьеры, и даже обратился к бабушке одной из учениц. Она отказывается принимать помощь от внучки.
Президент признался: эта встреча для него была особенно важна. Удалось почувствовать будущее. В конце Лукашенко поблагодарил собеседников за откровенный разговор. Студенты Витебска подарили президенту шахматы, в которых отображена история северного региона страны.
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На линейку с президентом собрались сотни молодых людей из разных вузов Витебского региона.
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