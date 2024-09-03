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Для измерения его силы не существовало нужной шкалы: наследие белорусского борца Медведя
03.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На 87-м году
И это не только мечта. Это стиль жизни. Последние годы он редко выходил в свет. Но
Александр Медведь начал спортивную карьеру в 1950-х годах и довольно быстро добился успеха на международной арене. Соперники называли его сверхчеловеком. Как сам спортсмен вспоминал, для измерения его силы в то время не существовало нужной шкалы, а приборы выходили из строя.
Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом. А еще семь раз чемпионом мира, три раза чемпионом Европы и девять раз чемпионом СССР. На церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Медведь нес флаг СССР одной рукой, держа древко за самый низ.
За годы карьеры стал одним из самых узнаваемых спортсменов в мире. В 2005-м был назван лучшим борцом вольного стиля прошлого века. Медведю не раз предлагали переехать в другую страну, но он остался в Беларуси.
Соболезнования в связи со смертью легендарного борца и тренера направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Александр Медведь посвятил служению стране всего себя, внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения.
Прощание с легендарным белорусским борцом пройдет 4 сентября во Дворце спорта в Минске.
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Соболезнования в связи со смертью легендарного борца и тренера направил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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