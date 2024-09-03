Для измерения его силы не существовало нужной шкалы: наследие белорусского борца Медведя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 87-м году ушел из жизни выдающийся белорусский борец Александр Медведь . Он был одним из самых титулованных спортсменов в истории, завоевав три золотые медали на Олимпийских играх и семь раз становясь чемпионом мира, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Зражевский.

«Я не знаю, 85 это много или мало. Все зависит от самого человека. У меня одна мечта: дальше бороться по жизни»», – говорил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь.

И это не только мечта. Это стиль жизни. Последние годы он редко выходил в свет. Но турниры своего имени не пропускал . В этом году он впервые пройдет без легендарного борца.

«В этом году мы планируем провести 20 числа турнир. Здесь же, во Дворце спорта. Уже порядка 10 стран подтвердили свой приезд», – сказал председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Александр Медведь начал спортивную карьеру в 1950-х годах и довольно быстро добился успеха на международной арене. Соперники называли его сверхчеловеком. Как сам спортсмен вспоминал, для измерения его силы в то время не существовало нужной шкалы, а приборы выходили из строя.

«Отец говорил: вот пойдешь гулять, разбей два пня. Дубовых пня! Сначала у меня не получалось, он мне подсказал. За это я очень благодарен ему. Развилась у меня прекрасная кисть. А еще он меня заставлял идти на просеку, прореживать лес. Вот это мне помогло», – вспоминал борец.

Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом. А еще семь раз чемпионом мира, три раза чемпионом Европы и девять раз чемпионом СССР. На церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году Медведь нес флаг СССР одной рукой, держа древко за самый низ.

«Александр Васильевич – это величина мирового масштаба. Человек, являющийся олицетворением силы, мощи, антропометрических данных. Человек очень большой силы воли, всегда держался», – отметил Алим Селимов.

За годы карьеры стал одним из самых узнаваемых спортсменов в мире. В 2005-м был назван лучшим борцом вольного стиля прошлого века. Медведю не раз предлагали переехать в другую страну, но он остался в Беларуси.

«Я здесь познакомился с моей супругой. Она хорошо танцевала, и я танцевал в 1959-м году. И в 1960-м году я женился. Звали меня опять в Киев, но обрастаешь знакомыми, друзьями, тренерами… Один бы, может, и поехал, но женился и осел», – объяснял Александр Медведь.

Соболезнования в связи со смертью легендарного борца и тренера направил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Александр Медведь посвятил служению стране всего себя, внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения.

Прощание с легендарным белорусским борцом пройдет 4 сентября во Дворце спорта в Минске.