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Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество с регионами Китая
05.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заинтересована в
Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания Си Цзиньпину и поблагодарил Китай за поддержку Беларуси на международных площадках – БРИКС и ШОС.
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Товарооборот между странами в прошлом году вырос в полтора раза и составил восемь миллиардов долларов.
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