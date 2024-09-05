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Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество с регионами Китая

05.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество с регионами Китая
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Китая. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР Се Сяоюном. Дипломат завершает свою миссию в Минске, передает «МИР 24».

При участии Сяоюна подписана декларация о всепогодном, всестороннем, стратегическом сотрудничестве между странами. Китай – второй для Беларуси экономический партнер. Товарооборот между странами в прошлом году вырос в полтора раза и составил восемь миллиардов долларов. Развивать совместную работу по аналогичному принципу Александру Лукашенко предложил коллега Си Цзиньпин.

«Говорит, у нас некоторые регионы – это больше, чем отдельные государства. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами КНР. Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания Си Цзиньпину и поблагодарил Китай за поддержку Беларуси на международных площадках – БРИКС и ШОС.



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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот между странами в прошлом году вырос в полтора раза и составил восемь миллиардов долларов.
 
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