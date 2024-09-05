Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество с регионами Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с регионами Китая. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом КНР Се Сяоюном. Дипломат завершает свою миссию в Минске, передает «МИР 24».



При участии Сяоюна подписана декларация о всепогодном, всестороннем, стратегическом сотрудничестве между странами. Китай – второй для Беларуси экономический партнер. Товарооборот между странами в прошлом году вырос в полтора раза и составил восемь миллиардов долларов. Развивать совместную работу по аналогичному принципу Александру Лукашенко предложил коллега Си Цзиньпин.

«Говорит, у нас некоторые регионы – это больше, чем отдельные государства. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами КНР. Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания Си Цзиньпину и поблагодарил Китай за поддержку Беларуси на международных площадках – БРИКС и ШОС.