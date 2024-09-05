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Подготовка к осенне-зимнему сезону: в Беларуси обновляют асфальт и проверяют котельные

05.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к осенне-зимнему сезону: в Беларуси обновляют асфальт и проверяют котельные
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь начала активную подготовку к осенне-зимнему сезону. Коммунальщики и строители укрепляют балконы зданий, меняют кровлю и утепляют фасады. Много работы и у тех, кто ремонтирует дорожное полотно, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

У Александра Ерковича физическая нагрузка больше, чем у спортсмена. Только поднимает не гири, а бордюры. Один весит 90 килограммов. Перед заменой дорожного полотна их нужно установить десятки.

«Работаем каждый день, сутками, и день, и ночь, без выходных. То есть только люди меняются по графику. Ночью у нас движение поменьше по Минску, поэтому больше возможность произвести какие-то работы ночью, чем днем иногда», – рассказал асфальтобетонщик Александр Еркович.

Сейчас дорожное полотно меняют на самых проблемных участках. Срок его службы – около 10 лет. Там, где асфальт новее, заделывают единичные трещины. К зиме большую часть техники переоборудуют. Одни машины будут рассыпать соль, другие убирать снег.

«На примере самосвала. Летом это работает как самосвал, перевозит грузы, а зимой на него устанавливается пескосолераспределитель. За весенне-летний период мы должны выполнить устройство защитных слоев, которые позволяют на два-три года увеличить срок службы покрытия», – рассказал главный инженер Управления Минской дорожной службы Дмитрий Климович.

За свежим фасадом едва ли узнается советская хрущевка. Строители трудятся здесь все лето. Подготовить дома к зиме дешевле, чем устранять проблемы во время холодов. Внутри полностью заменили коммуникации. Снаружи обновили кровлю, утеплили стены и «зашили» балконы.

«В первую очередь, проектировщик закладывает обследование балконов, то есть это замена ограждения, замена закладных. Если в результате обследования выявляем какие-то скрытые дефекты на балконах, то проводим усиление», – рассказал первый заместитель ЖКХ Октябрьского района Минска Александр Моисеенко.

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На исправность проверяют и оборудование в котельных. А в домах меняют трубы, продувают батареи в квартирах. Только после этого каждое здание получает паспорт готовности к отопительному сезону.

«В жилищном фонде для старта отопления необходимо, чтобы согласно прогнозным данным и фактически сложившимся погодным условиям на протяжении трех суток температура окружающей среды среднесуточная составляла плюс восемь и ниже градусов», – рассказал заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Алексей Филанович.

К осенне-зимнему периоду готовится и столичный аэропорт. Службы запасаются специальной жидкостью для обработки самолетов перед полетами. В мороз она помогает судну не обледенеть. Также ремонтируют взлетные полосы, готовят технику. Только в Минске к отопительному сезону нужно подготовить около 6,5 тысячи жилых домов.



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Теги: Минск
 
 
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