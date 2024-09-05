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Подготовка к осенне-зимнему сезону: в Беларуси обновляют асфальт и проверяют котельные
05.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь начала активную подготовку к осенне-зимнему сезону. Коммунальщики и строители укрепляют балконы зданий, меняют кровлю и утепляют фасады. Много работы и у тех, кто ремонтирует дорожное полотно, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Сейчас дорожное полотно меняют на самых проблемных участках. Срок его службы – около 10 лет. Там, где асфальт новее, заделывают единичные трещины. К зиме большую часть техники переоборудуют. Одни машины будут рассыпать соль, другие убирать снег.
За свежим фасадом едва ли узнается советская хрущевка. Строители трудятся здесь все лето. Подготовить дома к зиме дешевле, чем устранять проблемы во время холодов. Внутри полностью заменили коммуникации. Снаружи обновили кровлю, утеплили стены и «зашили» балконы.
«В жилищном фонде для старта отопления необходимо, чтобы согласно прогнозным данным и фактически сложившимся погодным условиям на протяжении трех суток температура окружающей среды среднесуточная составляла плюс восемь и ниже градусов», – рассказал заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Алексей Филанович.
К осенне-зимнему периоду готовится и столичный аэропорт. Службы запасаются специальной жидкостью для обработки самолетов перед полетами. В мороз она помогает судну не обледенеть. Также ремонтируют взлетные полосы, готовят технику. Только в Минске к отопительному сезону нужно подготовить около 6,5 тысячи жилых домов.
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Только в Минске к отопительному сезону нужно подготовить около 6,5 тысячи жилых домов.
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