Прощание с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Медведем прошло в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске простились с трехкратным олимпийским чемпионом борцом Александром Медведем. Отдать последние почести легендарному спортсмену пришли сотни людей. На гражданской панихиде побывал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Мировой человек – так называли Александра Медведя друзья и коллеги. Проститься с легендой советского спорта пришли спортсмены, поклонники, политики.

«Мы сегодня с ним прощаемся, но никто не верит, что его не стало, поскольку он был и останется примером для тех, кто хочет покорить олимпийские высоты, пьедесталы других спортивных соревнований. И в целом оставаться приверженцем настоящего благородного спортивного движения», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов.

По окончании борцовской карьеры Александр Медведь принимал участие в развитии белорусского спорта. Уже как тренер воспитал целую плеяду выдающихся борцов.

«Сложно очень говорить, потому что потеря для всего спорта очень большая. Он переживал за женский спорт, за женскую борьбу. Легенда, кумир, человек с большой буквы…», –рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Через школу Александра Медведя прошли многие белорусские спортсмены. Он учил бороться не только на ковре, но и в жизни. Быть жестким и принципиально отстаивать свою позицию.

«Я знаю его очень хорошо и переживаю. Человек с таким добрым сердцем, отзывчивый (насколько он был большой, настолько и сердце его было большое), никогда никому не отказывал, всегда всем помогал для того, чтобы мир наш был лучше», – подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Спортивную карьеру маленькому Саше не прочили. Все изменилось во время службы в армии.

«Старший лейтенант у нас немножко борьбой занимался. Спрашивает: кто здесь борцы? Говорю: я! Боролся в цыганской борьбе. Отвечает: пойдешь со мной на тренировку. Вот я и пошел. А когда его воткнул в ковер, он сказал: все, пришла замена», – вспоминал Александр Медведь.

Александру Медведю предлагали переехать в США. Но спортсмен отказался, был до последнего верен Родине.

«20 лет я защищал. Я был представитель Беларуси, и я был как белорус. Мы представляли вообще СССР, были и грузины, и украинцы. Но я почему еще хочу сказать, что я был белорус: у меня жена белоруска, мы здесь выросли, я воспитался в этой замечательной стране», – говорил легендарный спортсмен.

В 2005 году Александр Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.