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Прощание с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Медведем прошло в Минске
05.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске простились с трехкратным олимпийским чемпионом борцом Александром Медведем. Отдать последние почести легендарному спортсмену пришли сотни людей. На гражданской панихиде побывал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Мировой человек – так называли Александра Медведя друзья и коллеги. Проститься с
По окончании борцовской карьеры Александр Медведь принимал участие в развитии белорусского спорта. Уже как тренер воспитал целую плеяду выдающихся борцов.
Через школу Александра Медведя прошли многие белорусские спортсмены. Он учил бороться не только на ковре, но и в жизни. Быть жестким и принципиально отстаивать свою позицию.
Спортивную карьеру маленькому Саше не прочили. Все изменилось во время службы в армии.
Александру Медведю предлагали переехать в США. Но спортсмен отказался, был до последнего верен Родине.
В 2005 году Александр Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.
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Проститься с легендой советского спорта пришли спортсмены, поклонники, политики.
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