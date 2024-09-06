«Певцы, актеры и Деды Морозы должны будут открывать юрлицо». Виды деятельности для ИП, ремесленников и самозанятых снова изменили

Источник материала: ProBusiness





30 августа 2024 года Совет Министров Беларуси принял постановление № 637 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024 г. № 456 и от 28 июня 2024 г. № 457». Опубликовали его 3 сентября. Документ утвердил Перечень видов ремесленной деятельности и две формы документов для ремесленников, а также внес изменения в еще не вступившие в силу перечни видов деятельности для ИП и самозанятых , которые будут действовать с 1 октября. О том, в чем суть и возможные последствия таких решений, специально для «Про бизнес» рассуждает юрист , ведущий блога «Про договоры» Илья Латышев.

Илья Латышев

Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

Ремесленная деятельность

— С перечнем видов ремесленной деятельности все оказалось более-менее ожидаемо. По сравнению с проектом в принятый вариант добавилось бондарство. В остальном перечень изменений не претерпел.

Однако трактовать этот перечень необходимо в свете принятого 21 августа указа Президента Республики Беларусь № 328 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», которым утверждено соответствующее Положение.

Указ содержит несколько ключевых изменений для ремесленников, которые могут для многих из них сделать невозможным дальнейшее осуществление деятельности именно как ремесленной.

Например, из определения термина «инструмент» для целей осуществления ремесленной деятельности теперь прямо исключены промышленные машины и оборудование, предназначенные для использования в промышленном производстве.

Раньше такой подход тоже имел место, но базировался он исключительно на мнении Минэкономики. Помню, в 2020-м многие начали производить и продавать защитные маски. Делали они их в приличных объемах, а на сайтах и соцсетях значились при этом ремесленниками. Я тогда обсуждал этот вопрос с Минэкономики. Формально пошив масок соответствовал всем критериям ремесленной деятельности. Но сотрудница министерства объяснила так: если шить на бытовой швейной машинке, то можно быть ремесленником, если на промышленной — то нет. Внятного правового обоснования от нее я тогда так и не добился. И вот спустя 4 года оно появилось.

В принципе, запрет на использование промышленного оборудования логичен и вытекает из самой сущности ремесленной деятельности, где акцент сделан на ручном труде. А то я знаю некоторых ремесленников, которые платили этот копеечный сбор и при этом заказывали свои «ремесленные изделия» на промышленном производстве.

Следующее изменение более субъективное. В определение термина «ремесленная деятельность» добавилась фраза «в национальных белорусских традициях». То есть, чтобы деятельность, которая даже прямо указана в Перечне видов ремесленной деятельности, была признана таковой, одна должна вестись в «национальных белорусских традициях». При этом указ этот термин не расшифровывает, перечня традиций не содержит и даже не дает отсылки на орган, который вправе устанавливать соответствие конкретной деятельности этим самым традициям.

Поэтому возникает резонный вопрос — какими должны быть игрушки (интерьерные куклы, портсигары, пепельницы, брелоки, елочные украшения и иже с ними), чтобы было признано, что они выполнены в «национальных белорусских традициях»? И кто и когда это будет определять? И не получится ли так, что человек много лет будет в качестве ремесленной деятельности делать, к примеру, интерьерные куклы, а потом окажется, что куклы не соответствуют традициям, то есть его деятельность не может быть ремесленной и является незаконной?

Пока ответа на этот вопрос лично у меня нет.

Кстати поиск в Интернете какого-либо списка белорусских национальных традиций результата не дал. А ChatGPT указал, что «перечень национальных белорусских традиций включает:

1. „Купалье“ — празднование летнего солнцестояния с обрядами, песнями, танцами и поиском цветка папоротника.

2. „Деды“ — день поминовения предков, когда посещают кладбища и готовят специальное угощение.

3. „Жнивные песни“ — песни, исполняемые во время жатвы.

4. „Гуканне вясны“ — обряд встречи весны с песнями и танцами.

5. „Каляды“ — зимний праздник с традициями ряженых, колядок и угощений.

6. „Белорусские вышиванки“ — народные узоры на одежде, символизирующие культурные и исторические мотивы».

Этот перечень традиций с перечнем видов ремесленной деятельности явно не коррелирует.





Деятельность ИП

Из перечня видов деятельности ИП исключены две позиции:

9001 — деятельность в сфере исполнительских искусств,

9002 — деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий.

Лично для меня было странным, что код 9002 вообще попал в утвержденный вариант перечня. В самом первом проекте, который появился весной 2023-го, этого вида деятельности не было и в проекте постановления тогда было прямо указано, что ИП могут осуществлять этот вид деятельности только до 1 июля 2023 года. При том, что иные не попавшие в перечень виды деятельности ИП могли осуществлять еще 1,5 года.

А исключение кода 9001 означает, что все музыканты, актеры разговорного жанра, ведущие праздников, свадеб и т.д. должны будут переходить в юрлица.

Также следует отметить, что недавно в сети появился якобы проект закона «Об изменении Закона «Об оказании психологической помощи». Там содержалось одно единственное изменение — из субъектов, могущих оказывать психологическую помощь, исключались ИП. И дата вступления закона в силу была указана 1 октября 2024 года.

Но на pravo.by этот проект пока так не появился. Поэтому до конца непонятно, это был фейк или же просто законодатель не хочет афишировать принятие этого закона и потом поставит всех перед фактом. ИП-психологам пока остается только находиться в подвешенном состоянии и ждать.

Деятельность самозанятых

Из перечня видов деятельности для самозанятых исключен пункт 17 — деятельность, осуществляемая по заказам потребителей и связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения — который является частью того же кода 9001.

Так что Дедам Морозам со Снегурочками тоже надо переходить в юрлица. Вопрос только в том, чем они будут заниматься 11 месяцев в году?

Также в документ добавлено определение учителя-дефектолога (учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога) — физическое лицо, имеющее высшее образование по профилю «Педагогика» (группа специальностей «Специальное образование») или высшее образование и прошедшее переподготовку по профилю «Педагогика» (группа специальностей «Специальное образование») без предъявления требований к стажу работы.

То есть теперь этот вид деятельности с уплатой НПД лица без соответствующего образования осуществлять не смогут.

До вступления в силу перечней осталось чуть меньше месяца. Делаем ставки, какие еще изменения внесут в перечни за этот срок.