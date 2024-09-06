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Лукашенко назвал образцовой работу посла КНР в Беларуси
06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О взаимовыгодном сотрудничестве шла речь в Минске. Беларусь будет плотнее работать с регионами Китая – об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом КНР Се Сяоюном, передает «МИР 24».
Се Сяоюн завершает свою дипмиссию в Минске. Президент назвал проделанную послом работу образцовой. При участии дипломата была подписана декларация о всепогодном, всестороннем, стратегическом партнерстве между странами. Также белорусский лидер поблагодарил Пекин за поддержку Минска на международных площадках БРИКС и ШОС.
Александр Лукашенко передал добрые пожелания Си Цзиньпину. И поблагодарил Китай за строительство спортивных объектов – бассейна и стадиона.
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Се Сяоюн завершает свою дипмиссию в Минске.
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