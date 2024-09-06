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Лукашенко назвал образцовой работу посла КНР в Беларуси

06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал образцовой работу посла КНР в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

О взаимовыгодном сотрудничестве шла речь в Минске. Беларусь будет плотнее работать с регионами Китая – об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом КНР Се Сяоюном, передает «МИР 24».

Товарооборот между странами увеличился в прошлом году в полтора раза и превысил 8 миллиардов долларов. Китай – второй для Беларуси торговый партнер. На первом месте Россия – за счет тесного взаимодействия между регионами. Развивать совместную работу по аналогичному принципу призывает Александр Лукашенко. По его словам, такой план подсказал Си Цзиньпин.

«Говорит, у нас некоторые регионы – это больше чем отдельные государства. И по населению, и по ВВП. Триллионы долларов. Поэтому у нас началось такое серьезное сотрудничество с регионами Китайской Народной Республики. Мы также будем внимательно к этому относиться и развивать сотрудничество с регионами. Мы хотели бы, чтобы уровень этого сотрудничества был примерно таким, как у нас с регионами Российской Федерации. То есть опыт уже есть углубления и расширения этого сотрудничества», – отметил белорусский лидер.

Се Сяоюн завершает свою дипмиссию в Минске. Президент назвал проделанную послом работу образцовой. При участии дипломата была подписана декларация о всепогодном, всестороннем, стратегическом партнерстве между странами. Также белорусский лидер поблагодарил Пекин за поддержку Минска на международных площадках БРИКС и ШОС.

«Мы считаем, что членство вашей страны в организации ШОС прибавит дополнительный вес для этой очень влиятельной, очень перспективной региональной организации. Мы вместе будем создавать много полезного для развития организации и продвижения мира и процветания в регионе», – подчеркнул Се Сяоюн.

Александр Лукашенко передал добрые пожелания Си Цзиньпину. И поблагодарил Китай за строительство спортивных объектов – бассейна и стадиона.



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Теги: Минск
 
 
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Се Сяоюн завершает свою дипмиссию в Минске.
 
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