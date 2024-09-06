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Погода в СНГ: осенняя прохлада пришла в Кыргызстан, 30-градусная жара сохраняется в Армении
06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ближайшие дни москвичей продолжит
Казахстан
Осень у казахстанцев разная. Жители Астаны, Алматы, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей в пятницу не увидят солнце, днем ожидается дождь. Температура воздуха в регионах поднимется максимум до 18 градусов. А вот в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областях и области Абай солнечно и плюс 20 градусов. В Туркестанской области ожидают пыльную бурю.
Спасатели Восточно-Казахстанской области напоминают фермерам правила пожарной безопасности при заготовке сена. Нельзя складировать стога на крышах сараев, нужно иметь огнетушители, лопаты и хлопушки. В случае возникновения пожара необходимо использовать трактор с плугом для опашки зоны горения.
В Беларуси жаркие дни. Лето не уступает место осени, на небе ни единого облака. Синоптики прогнозируют днем до плюс 29.
Кыргызстан
В Кыргызстане осень вступает в свои права. В пятницу в Бишкеке прохладнее, чем обычно. Воздух прогреется до 23, без осадков. Почти такая же погода и в Иссык-Кульской области.Там уже созрела облепиха. По словам фермеров, урожай в этом году хороший. Ягоды отправляют на экспорт в Казахстан. Цена за килограмм – 230 сомов (почти столько же рублей).
Армения
В Армении светит солнце и плюс 31. К вечеру ожидаются дожди и зной спадет. Первая неделя осени в Армении ничем не отличается от лета. Таков типичный сентябрь. В стране настолько жарко, что есть вероятность, что сезон бассейнов продлят до начало октября, а фонтаны будут работать вплоть до ноября.
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