Погода в СНГ: осенняя прохлада пришла в Кыргызстан, 30-градусная жара сохраняется в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ближайшие дни москвичей продолжит радовать солнечная погода , температура днем составит около 25 градусов. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Осень у казахстанцев разная. Жители Астаны, Алматы, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей в пятницу не увидят солнце, днем ожидается дождь. Температура воздуха в регионах поднимется максимум до 18 градусов. А вот в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областях и области Абай солнечно и плюс 20 градусов. В Туркестанской области ожидают пыльную бурю.

Спасатели Восточно-Казахстанской области напоминают фермерам правила пожарной безопасности при заготовке сена. Нельзя складировать стога на крышах сараев, нужно иметь огнетушители, лопаты и хлопушки. В случае возникновения пожара необходимо использовать трактор с плугом для опашки зоны горения.



Беларусь

В Беларуси жаркие дни. Лето не уступает место осени, на небе ни единого облака. Синоптики прогнозируют днем до плюс 29.

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача