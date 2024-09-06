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Лукашенко поручил построить современный Национальный исторический музей в Минске
06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил построить самый современный Национальный исторический музей. Он должен стать визитной карточкой страны, подчеркнул президент Беларуси. Концепцию проекта обсудили на совещании 6 сентября, передает телеканал «МИР 24».
В музее будут представлены экспонаты и древних веков, и современности. История страны должна быть отражена максимально объективно и правдиво, потребовал Лукашенко. В оформлении понадобится баланс традиций и современных информационных систем.
Объект возведут в Центральном районе столицы. Недалеко от
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Новый проект должен стать визитной карточкой страны, подчеркнул президент Беларуси.
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