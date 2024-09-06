Лукашенко поручил построить современный Национальный исторический музей в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил построить самый современный Национальный исторический музей. Он должен стать визитной карточкой страны, подчеркнул президент Беларуси. Концепцию проекта обсудили на совещании 6 сентября, передает телеканал «МИР 24».

В музее будут представлены экспонаты и древних веков, и современности. История страны должна быть отражена максимально объективно и правдиво, потребовал Лукашенко. В оформлении понадобится баланс традиций и современных информационных систем.

«Мы создаем объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации. Никакого «Ура!» в отношении, там, Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы нашего государства», – отметил Лукашенко.