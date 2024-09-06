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Лукашенко назвал миролюбие особым качеством белорусов

06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко поручил построить самый современный Национальный исторический музей. Он должен стать визитной карточкой страны, подчеркнул президент Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«Белорусский народ сумел сохранить и развить свои особые идентичность, язык, культуру, имеет уникальный талант и отличается особым качеством – миролюбием. Это должно быть объектом гордости, особенно для нашей молодежи. Нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее», – отметил Лукашенко.

Объект планируют возвести в Центральном районе столицы. Недалеко от Дворца независимости, Верховного суда и площади Госфлага. В квартале белорусской государственности. Здание будет повторять контуры Беларуси. В экспозиции музея представят экспонаты древних времен и новейшей истории. В оформлении нужен баланс традиций и современных информационных систем, посоветовал президент. Он также порекомендовал не нагромождать излишних деталей.

«Мы создаем объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации. Никакого «Ура!» в отношении, там, Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы нашего государства», – отметил Лукашенко.

Общую концепцию проекта президент поддержал, а наполнение еще будут обсуждать и дорабатывать. Минкульт планирует создать для этого специальную комиссию. В планах – не просто музей, а масштабный комплекс. На 30 гектарах создадут еще и парк Народного единства. Примерный срок сдачи музея – 2026 год.



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Президент Беларуси поручил построить самый современный Национальный исторический музей.
 
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