Лукашенко назвал миролюбие особым качеством белорусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил построить самый современный Национальный исторический музей. Он должен стать визитной карточкой страны, подчеркнул президент Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«Белорусский народ сумел сохранить и развить свои особые идентичность, язык, культуру, имеет уникальный талант и отличается особым качеством – миролюбием. Это должно быть объектом гордости, особенно для нашей молодежи. Нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее», – отметил Лукашенко.

Объект планируют возвести в Центральном районе столицы . Недалеко от Дворца независимости, Верховного суда и площади Госфлага. В квартале белорусской государственности. Здание будет повторять контуры Беларуси. В экспозиции музея представят экспонаты древних времен и новейшей истории. В оформлении нужен баланс традиций и современных информационных систем, посоветовал президент. Он также порекомендовал не нагромождать излишних деталей.

«Мы создаем объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации. Никакого «Ура!» в отношении, там, Лукашенко, Петровых, Сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно. Надо подчеркнуть особые страницы нашего государства», – отметил Лукашенко.

Общую концепцию проекта президент поддержал, а наполнение еще будут обсуждать и дорабатывать. Минкульт планирует создать для этого специальную комиссию. В планах – не просто музей, а масштабный комплекс. На 30 гектарах создадут еще и парк Народного единства. Примерный срок сдачи музея – 2026 год.