Презентация книги о живущих в Беларуси молдаванах прошла в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске презентовали монографию «Молдаване Беларуси». Научное исследование о соотечественниках в эмиграции представила лично автор – историк Елизавета Квилинкова, передает телеканал «МИР 24».

«Одну из своих миссий здесь они видят в том, чтобы достойно показать себя, свой этнос, они поднимают имидж своего государства. Отличие заключается в том, что здесь много смешанных браков, и, что касается второго поколения, они, конечно, уже подвержены ассимиляции, но это естественная ассимиляция», – отметила автор книги, доктор исторических наук Елизавета Квилинкова.

Монография вышла за государственный счет в белорусском издательстве. Тираж составил 400 экземпляров. Как отмечает автор, планов возвращения на родину у молдавских переселенцев нет. Беларусь дает возможность получить качественное образование и самореализацию.

«Молдаване – очень интересные люди в части того, что они умеют входить в ту среду, куда попадают, в то же время не забывая о том, кто они. Вот поэтому они сохраняют свою самобытность, свои привычки. Ни один массовый праздник, где есть застолье, не обходится без национальных блюд с хорошим молдавским вином. То есть все традиции сохраняются», – подчеркнул председатель общества дружбы «Беларусь – Молдова» Виктор Сорочан.

Сейчас в Беларуси проживает около пяти тысяч молдаван.