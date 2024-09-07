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Презентация книги о живущих в Беларуси молдаванах прошла в Минске
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске презентовали монографию «Молдаване Беларуси». Научное исследование
Монография вышла за государственный счет в белорусском издательстве. Тираж составил 400 экземпляров. Как отмечает автор, планов возвращения на родину у молдавских переселенцев нет. Беларусь дает возможность получить качественное образование и самореализацию.
Сейчас в Беларуси проживает около пяти тысяч молдаван.
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