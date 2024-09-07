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Бульбы хватит всем: белорусские аграрии начали уборку картофеля
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полях Беларуси собирают второй хлеб. Урожай картофеля хороший, несмотря на летние перепады температуры. Аграрии уже придумали, как можно обмануть погоду. Говорят, бульбы хватит всем – и любителям чипсов, и картошки фри, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
Механизатор Леонид Сидоренко в поле до позднего вечера. Работать надо быстро и при этом не повредить клубни.
В этом году с полей уедет меньше картофеля. Во всем виновато знойное лето. Но теплый сентябрь играет аграриям на руку. Такая погода идеальна для сбора урожая.
«Королева Анна», «Гала» и «Никсе». Сорта аграрии выбирают проверенные. Они не боятся перепадов температуры.
В стране
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Теплый сентябрь играет фермерам на руку – такая погода идеальна для сбора урожая.
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