Бульбы хватит всем: белорусские аграрии начали уборку картофеля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полях Беларуси собирают второй хлеб. Урожай картофеля хороший, несмотря на летние перепады температуры. Аграрии уже придумали, как можно обмануть погоду. Говорят, бульбы хватит всем – и любителям чипсов, и картошки фри, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Механизатор Леонид Сидоренко в поле до позднего вечера. Работать надо быстро и при этом не повредить клубни.

«Я иду возле рядов, комбайн сбоку убирает картошку с гребней и по транспортеру подает ее в бункер. Потом бункер дает команду, здесь все электроника, мне на компьютер, что бункер полон. Подъезжает машина, мы ее загружаем, и она увозит на сортировку», – рассказал механизатор Леонид Сидоренко.

В этом году с полей уедет меньше картофеля. Во всем виновато знойное лето. Но теплый сентябрь играет аграриям на руку. Такая погода идеальна для сбора урожая.

«Погодные условия, конечно, сыграли свое, так сложился климат. Но тем не менее мы надеемся на достойный результат – не менее 400 центнеров собрать», – отметил директор сельхоз предприятия Сергей Здрок.

«Королева Анна», «Гала» и «Никсе». Сорта аграрии выбирают проверенные. Они не боятся перепадов температуры.

«Самый идеальный сорт для наших условий – это «Гала». Этот картофель и на рынке востребован. У нас в основном средние сорта, средние ранние, чтобы и по хранению

они были довольно хорошие, но и в целом урожайность у них составляет, по

прошлому году, свыше 500 центнеров», – пояснил главный агроном сельхозпредприятия Александр Хват.