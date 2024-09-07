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Случаи заболевания людей бешенством участились в Беларуси

07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Случаи заболевания людей бешенством участились в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси выявлены случаи заболевания людей бешенством. Около сотни человек обратились к медикам из-за контакта с больными животными. 60% пациентов – дети, передает «МИР 24».

Накануне в стране было зарегистрировано два массовых контакта с бешеными собаками. Первую, бездомную, подкармливали всем поселком, а второму псу хозяйка вовремя не сделала прививку. В Минздраве заявили: случаи бешенства у животных, особенно диких, участились. Они не боятся выходить к людям, и крайне опасны для жизни. Смертность от этого заболевания – 100%. При этом единственный способ лечения – вакцинация – не позднее чем через две недели после контакта, до первых симптомов.

«Если мы пытаемся им помочь, подкармливаем и так далее, то не касаться животных, и не вынуждать их проявлять какую-то агрессию по отношению к себе, чтобы не спровоцировать укусы, оцарапывания, ослюнения. В случае, если такое все-таки произошло, то обязательно нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к хирургу», –объяснила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан.

Всего в стране за восемь месяцев этого года с подозрением на заражение бешенством обратились 12 тысяч человек.



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С начала года с подозрением на заражение бешенством обратились 12 тысяч человек.
 
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