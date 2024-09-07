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Делегация Беларуси готовится к поездке на Евразийский женский форум: женщины выбирают темы докладов и отмечают проблемные вопросы
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Женская дипломатия в мире набирает обороты. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. В Совете Республики активистки готовились к участию в Четвертом
Евразийский женский форум стартует 18 сентября в Санкт-Петербурге. От Беларуси туда поедет единая делегация. Сейчас женщины выбирают темы докладов и решают, на какие вопросы сделать акценты. На форуме будет работать семь секций. Направления разные: от медицины до промышленности и сельского хозяйства.
Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге соберет представительниц более 100 стран мира. Форум пройдет под эгидой Совета Федерации России и Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.
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Делегация Беларуси готовится к поездке на Евразийский женский форум: женщины выбирают темы докладов и отмечают проблемные вопросы
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге. Участниками форума станут женщины из более чем 100 стран.
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