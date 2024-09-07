Делегация Беларуси готовится к поездке на Евразийский женский форум: женщины выбирают темы докладов и отмечают проблемные вопросы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женская дипломатия в мире набирает обороты. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. В Совете Республики активистки готовились к участию в Четвертом Евразийском женском форуме , передает телеканал «МИР 24».

Евразийский женский форум стартует 18 сентября в Санкт-Петербурге. От Беларуси туда поедет единая делегация. Сейчас женщины выбирают темы докладов и решают, на какие вопросы сделать акценты. На форуме будет работать семь секций. Направления разные: от медицины до промышленности и сельского хозяйства.

«Неформальное общение между женщинами дает конкретные результаты. Пускай они не всегда экономически выражаются в каких-то цифрах, но возможность показать свою страну, заявить о своей стране, показать, как живут женщины в нашей стране, чем они живут и как поддерживает их государство, – на мой взгляд, это очень важно», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

«Многие темы, содержания тех бесед, тех встреч, тех пленарных заседаний – они в той или иной степени будут посвящены достижению целей устойчивого развития. Беларусь сегодня занимает высокое 30-е место среди более чем сотни государств. Это результат политики, направленной на мощную социальную поддержку всех слоев населения, особенно женщин, женского здоровья, сопровождение детей», – подчеркнула заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская.

Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге соберет представительниц более 100 стран мира. Форум пройдет под эгидой Совета Федерации России и Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.