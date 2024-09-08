Что происходит в IT и как заработать на уникальных курсах для хирургов: новости бизнеса за 2-8 сентября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Новые изменения для ИП, нюансы санкций и нестандартный способ зароботка на зарядных станциях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Истории бизнеса

Еще студенткой Татьяна Ладышкина пообещала себе, что не будет работать в найме на кого-то другого и позволит себе заниматься только тем, чего хочет ее душа. Несколько лет поисков привели ее в дизайн одежды. Много лет героиня все-таки трудилась в чужом ателье, изучая азы профессии и набивая руку. Но в итоге Татьяна сдержала данное себе слово — и последние 12 лет развивает собственный бренд одежды TAYA .

Portal Network — это проект, идея которого заключается в в том, чтобы построить систему совместного владения и управления разными бизнесами, реализованную по модели DAO (Data Access Object — абстрактный интерфейс к какому-либо типу базы данных или механизму хранения). Зарядные станции — первое направление, с которого начала команда, потому что в нем было больше всего компетенций. Построив успешный бизнес по производству и продаже «зарядок» для электромобилей, команда решила двигаться дальше и переходить в блокчейн. Фаундер проекта Максим Прусов рассказал о том, как построить бизнес в Web3, почему для Portal Network выбрал именно экосистему TON и какие есть перспективы развития электротранспорта.