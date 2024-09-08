ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что происходит в IT и как заработать на уникальных курсах для хирургов: новости бизнеса за 2-8 сентября 2024 года

08.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Новые изменения для ИП, нюансы санкций и нестандартный способ зароботка на зарядных станциях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Виды деятельности для ИП, ремесленников и самозанятых снова изменили.

Крупная IT-компания рассказала, как борется за сотрудников и клиентов на перегретом рынке.

Должен ли белорусский бизнес соблюдать санкции США? Ответ тут.

Полезное для бизнеса

Штат против аутсорса: объясняем, как найти золотую середину для вашего бизнеса.

А здесь новости мирового бизнеса за август 2024-го.

Истории бизнеса

Еще студенткой Татьяна Ладышкина пообещала себе, что не будет работать в найме на кого-то другого и позволит себе заниматься только тем, чего хочет ее душа. Несколько лет поисков привели ее в дизайн одежды. Много лет героиня все-таки трудилась в чужом ателье, изучая азы профессии и набивая руку. Но в итоге Татьяна сдержала данное себе слово — и последние 12 лет развивает собственный бренд одежды TAYA.

Portal Network — это проект, идея которого заключается в в том, чтобы построить систему совместного владения и управления разными бизнесами, реализованную по модели DAO (Data Access Object — абстрактный интерфейс к какому-либо типу базы данных или механизму хранения). Зарядные станции — первое направление, с которого начала команда, потому что в нем было больше всего компетенций. Построив успешный бизнес по производству и продаже «зарядок» для электромобилей, команда решила двигаться дальше и переходить в блокчейн. Фаундер проекта Максим Прусов рассказал о том, как построить бизнес в Web3, почему для Portal Network выбрал именно экосистему TON и какие есть перспективы развития электротранспорта.

В Беларуси человек может завещать свое тело, органы, ткани медицинскому учреждению или ВУЗу для использования в образовательном процессе и научных исследованиях. На самом деле все гораздо сложнее, чем выглядит в официальном документе. То же самое можно сказать и о России. Есть ряд сложностей, которые могут стать непреодолимым препятствием для завещания тела науке. Казалось бы, у врачей, кроме практики в морге (даже там сложностей много), нет больше шансов получить реальный опыт в хирургических манипуляциях. Однако возможности все-таки есть: благодаря частному образовательному центру Moscadaver, где врачи повышают свой профессионализм, работая с кадаверами (кадавер — от лат. cadaver, профессиональное обозначение трупа). Этот опыт максимально приближен к реальности, что значительно влияет на качество работы врачей. «Про бизнес» поговорил с Олегом Колесовым, коммерческим директором обучающего центра Moscadaver, о том, как устроен уникальный бизнес, связанный с обучением врачей на кадаверах.

Смотрите также

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые изменения для ИП, нюансы санкций и нестандартный способ зароботка на зарядных станциях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сырный фестиваль стал главной площадкой дня рождения Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика