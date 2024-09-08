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Что происходит в IT и как заработать на уникальных курсах для хирургов: новости бизнеса за 2-8 сентября 2024 года
08.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новые изменения для ИП, нюансы санкций и нестандартный способ зароботка на зарядных станциях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Виды деятельности для ИП, ремесленников и самозанятых
Крупная IT-компания
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А
Истории бизнеса
Еще студенткой Татьяна Ладышкина пообещала себе, что не будет работать в найме на кого-то другого и позволит себе заниматься только тем, чего хочет ее душа. Несколько лет поисков привели ее в дизайн одежды. Много лет героиня все-таки трудилась в чужом ателье, изучая азы профессии и набивая руку. Но в итоге Татьяна сдержала данное себе слово — и последние 12 лет
Portal Network — это проект, идея которого заключается в в том, чтобы построить систему совместного владения и управления разными бизнесами, реализованную по модели DAO (Data Access Object — абстрактный интерфейс к какому-либо типу базы данных или механизму хранения). Зарядные станции — первое направление, с которого начала команда, потому что в нем было больше всего компетенций. Построив успешный бизнес по производству и продаже «зарядок» для электромобилей, команда решила двигаться дальше и переходить в блокчейн. Фаундер проекта Максим Прусов
В Беларуси человек может завещать свое тело, органы, ткани медицинскому учреждению или ВУЗу для использования в образовательном процессе и научных исследованиях. На самом деле все гораздо сложнее, чем выглядит в официальном документе. То же самое можно сказать и о России. Есть ряд сложностей, которые могут стать непреодолимым препятствием для завещания тела науке. Казалось бы, у врачей, кроме практики в морге (даже там сложностей много), нет больше шансов получить реальный опыт в хирургических манипуляциях. Однако возможности все-таки есть: благодаря частному образовательному центру Moscadaver, где врачи повышают свой профессионализм, работая с кадаверами (кадавер — от лат. cadaver, профессиональное обозначение трупа). Этот опыт максимально приближен к реальности, что значительно влияет на качество работы врачей. «Про бизнес»
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Что происходит в IT и как заработать на уникальных курсах для хирургов: новости бизнеса за 2-8 сентября 2024 года
Новые изменения для ИП, нюансы санкций и нестандартный способ зароботка на зарядных станциях. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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