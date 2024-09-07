Сырный фестиваль стал главной площадкой дня рождения Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мастер-классы для кулинаров, танцевальный марафон и театральные сцены на пешеходных улицах: Гродно отмечает день рождения. Городу исполнилось 896 лет, передает «МИР 24».

На главной площади развернулся сырный фестиваль . Все молочные новинки региона собрали на одной площадке. Традиция ежегодная, однако в этот раз есть и уникальные продуктовые экземпляры.

«Мы будем пробовать разные сыры: и классические, и мягкие. Очень интересные сыры будут с пажитником, трюфелем. Все образцы, которые мы сейчас дегустируем, можно купить на прилавках белорусских магазинов. И, конечно, это экспортные позиции», – рассказала председатель счетной комиссии народного конкурса Инна Курлович.

А детей удивляли сказочным марафоном со спектаклями, где использовали авторские куклы. Празднования развернулись сразу на 12 площадках. В вечерней программе выступят и наши коллеги. Концерт Радио «МИР» соберет молодых белорусских исполнителей. Зрителей ждут подарки.