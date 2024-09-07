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Сырный фестиваль стал главной площадкой дня рождения Гродно
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно" height="100%" width="670">
Мастер-классы для кулинаров, танцевальный марафон и театральные сцены на пешеходных улицах: Гродно отмечает день рождения. Городу исполнилось 896 лет, передает «МИР 24».
На главной площади развернулся
А детей удивляли сказочным марафоном со спектаклями, где использовали авторские куклы. Празднования развернулись сразу на 12 площадках. В вечерней программе выступят и наши коллеги. Концерт Радио «МИР» соберет молодых белорусских исполнителей. Зрителей ждут подарки.
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Городу исполнилось 896 лет. По этому случаю сыровары представили свои лучшие новинки.
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