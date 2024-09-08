Танцевальный марафон, ярмарка и спектакли под открытым небом: как отметили День города в Гродно?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский город Гродно отмечает 896-й день рождения. В честь этого организовали театральные представления и гастрономический фестиваль, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Заглянуть в историю с помощью танцевального марафона. Всех желающих на празднике обучали тонкостям белорусских танцев. Польку «Кочан», например, исполняли пары на свадьбе. Если молодые закрутились – будет счастье.

«Я еще готова продолжить! Жаль, что все завершилось. Ну, будем искать другую локацию. Может быть, танцы еще продолжатся!» – поделилась местная жительница Ирина Тумелевич.

Гродно исторический не только в танцах. Местные ремесленники показали мастер-классы по гончарному мастерству и ткачеству.

«Рисунки все я придумываю сама. Сразу рисую, потом вырезаю. Это у нас будут подсвечники и пасхальные яйца», – рассказала мастер Марина Гайдель.

Авторские работы представили зрителям и школьники. Вместе с учителями устроили марафон из спектаклей. Такие масштабы на Дне города впервые – кукольный театр «Батлейка» сразу на восьми площадках. Все персонажи сделаны вручную.

«Театр «Батлейка» на нашей Гродненской земле появился в XVI веке. Какое-то время было затухание. Cейчас это любимое дело, любимое занятие. В детских учреждениях много театров «Батлейка», для них это интересно, школы и центры ремесел», – рассказала администратор центра ремесел Тереза Жуковская.

Праздник развернулся на главных улицах и площадях города.

«Мне очень понравилось, как дети выступают. Наша молодежь – молодец! Растет поколение!» – отметила жительница Гродно.

«Я обожаю Гродно за его красоту! За эту жизнерадостность! Я знаю, что это может заряжать позитивом на весь день!» – добавила другая участница праздничных мероприятий.

В центре города проходит ежегодный сырный фестиваль . Он собрал любителей местных продуктов на народной дегустации. Свои продукты предложили и местные фермеры.

«На праздник везу где-то 100 килограммов меда. Больше всего берут майский. Майский не аллергенный. Особенно любят его детки. И, конечно, липовый», – пояснил пчеловод Тадеуш Ровбо.

Гродно – один из ключевых туристических регионов Беларуси. В нем исторические и культурные маршруты. Часть из них нашла свое отражение на Дне города. Вечернюю программу продолжит Радио «МИР». Оно готовит музыкальный подарок для города. Зрителей ждут конкурсы и подарки.