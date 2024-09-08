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Танцевальный марафон, ярмарка и спектакли под открытым небом: как отметили День города в Гродно?
08.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно?" height="100%" width="670">
Белорусский город Гродно отмечает 896-й день рождения. В честь этого организовали театральные представления и гастрономический фестиваль, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Заглянуть в историю с помощью танцевального марафона. Всех желающих на празднике обучали тонкостям белорусских танцев. Польку «Кочан», например, исполняли пары на свадьбе. Если молодые закрутились – будет счастье.
Гродно исторический не только в танцах. Местные ремесленники показали мастер-классы по гончарному мастерству и ткачеству.
Авторские работы представили зрителям и школьники. Вместе с учителями устроили марафон из спектаклей. Такие масштабы на Дне города впервые – кукольный театр «Батлейка» сразу на восьми площадках. Все персонажи сделаны вручную.
Праздник развернулся на главных улицах и площадях города.
В центре города проходит
Гродно – один из ключевых туристических регионов Беларуси. В нем исторические и культурные маршруты. Часть из них нашла свое отражение на Дне города. Вечернюю программу продолжит Радио «МИР». Оно готовит музыкальный подарок для города. Зрителей ждут конкурсы и подарки.
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Вечернюю программу продолжит Радио «МИР», оно готовит музыкальный подарок для гостей и местных жителей.
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