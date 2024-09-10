Погода в СНГ: в Казахстане дождливо и прохладно, в Беларуси тепло – до 30 градусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане дождливо и прохладно. Ночью на севере и востоке республики местами будет всего плюс 3. Замерзают и жители южных регионов. В Алматинской области – первый минус. В горах лежит снег. Жители частных домов южной столицы уже затопили печи. А вот в многоэтажных домах к отопительному сезону только готовятся. Он начнется, когда в мегаполисе пять суток будет держаться средняя температура плюс 8 и ниже. Первыми в очереди на подключение – детские сады, школы и больницы. «Барическое дно» Как выжить во время резких перепадов погоды? Кыргызстан

В Бишкеке не выше плюс 24. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Осадки и в горных районах. На перевале Долон выпал снег. Но он быстро растаял. Оделись в белое и вершины на Тоо-Ашуу. Минтранс сейчас оперативно доставляет на участки инертные материалы для подсыпки дорог.

Беларусь

Беларусь не сдается осени. Днем воздух прогреется до 30 градусов. В южные регионы страны пришли короткие дожди и грозы. Из-за знойной осени отдыхать в лесах страны запрещено. Это связано с пожарной опасностью. Только за прошлую неделю спасатели ликвидировали более 50 возгораний. Это антирекорд сезона.