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Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» об истории Беларуси вышла в свет. В ней заголовки из прессы 90-х и уникальные документы
10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске презентовали книгу «Суперпозиция. Параллельные миры». Ее выход приурочен к 30-летию института президентства в стране.
Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» вышла при поддержке Министерства информации Беларуси.
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Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» об истории Беларуси вышла в свет. В ней заголовки из прессы 90-х и уникальные документы
Авторы анализировали, как изменилась Беларусь за три десятка лет: о достижениях и развитии страны, и о том, как оппозиция препятствовала этому.
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