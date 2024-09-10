Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» об истории Беларуси вышла в свет. В ней заголовки из прессы 90-х и уникальные документы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске презентовали книгу «Суперпозиция. Параллельные миры». Ее выход приурочен к 30-летию института президентства в стране.



Авторы анализировали, как изменилась Беларусь за три десятка лет: о достижениях и развитии страны, и о том, как оппозиция препятствовала этому. В книге – материалы из национальной и негосударственной прессы середины 90-х годов. Газетные заголовки показывают о переломном моменте в начале становления независимой Беларуси. Текст книги основан на фактах и статистике разных лет. Некоторые материалы для читателей опубликованы впервые.

«В книге впервые напечатан документ, который президент Республики Беларусь подписал как глава государства. О нем в архиве не знали, потому что это была телеграмма. Президент подписал телеграмму ко всем госорганам, Совету Министров, с требованием прекратить расхищение народного добра», – рассказал автор книги, член научно-экспертной группы при государственном секретариате Совета безопасности Республики Беларусь Сергей Мусиенко.

Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» вышла при поддержке Министерства информации Беларуси.