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Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» об истории Беларуси вышла в свет. В ней заголовки из прессы 90-х и уникальные документы

10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» об истории Беларуси вышла в свет. В ней заголовки из прессы 90-х и уникальные документы
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске презентовали книгу «Суперпозиция. Параллельные миры». Ее выход приурочен к 30-летию института президентства в стране.

Авторы анализировали, как изменилась Беларусь за три десятка лет: о достижениях и развитии страны, и о том, как оппозиция препятствовала этому. В книге – материалы из национальной и негосударственной прессы середины 90-х годов. Газетные заголовки показывают о переломном моменте в начале становления независимой Беларуси. Текст книги основан на фактах и статистике разных лет. Некоторые материалы для читателей опубликованы впервые.

«В книге впервые напечатан документ, который президент Республики Беларусь подписал как глава государства. О нем в архиве не знали, потому что это была телеграмма. Президент подписал телеграмму ко всем госорганам, Совету Министров, с требованием прекратить расхищение народного добра», – рассказал автор книги, член научно-экспертной группы при государственном секретариате Совета безопасности Республики Беларусь Сергей Мусиенко.

Книга «Суперпозиция. Параллельные миры» вышла при поддержке Министерства информации Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Авторы анализировали, как изменилась Беларусь за три десятка лет: о достижениях и развитии страны, и о том, как оппозиция препятствовала этому.
 
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