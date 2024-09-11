|
Лукашенко: Если оппоненты хотят «перевернуть страну», им надо приходить и бороться на президентских выборах
11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко дал совет оппозиции в преддверии президентских выборов. Подготовка к электоральной кампании стала одной из тем совещания у главы государства.
Президент также рассказал, у кого оппозиция просит деньги на подобную деятельность и на какие цели им могут выделить средства.
Президентские выборы пройдут в Беларуси в следующем году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: Если оппоненты хотят «перевернуть страну», им надо приходить и бороться на президентских выборах
Подготовка к электоральной кампании стала одной из тем совещания у главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)