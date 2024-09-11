Лукашенко: Если оппоненты хотят «перевернуть страну», им надо приходить и бороться на президентских выборах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко дал совет оппозиции в преддверии президентских выборов. Подготовка к электоральной кампании стала одной из тем совещания у главы государства.



Белорусский лидер рассказал о том, что планы оппонентов, которые скрываются за границей, хорошо известны и скоро они будут обнародованы. А вместо очередных попыток госпереворота президент призвал к честной борьбе на политической арене.

«Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так «заботитесь» о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси», – заявил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал, у кого оппозиция просит деньги на подобную деятельность и на какие цели им могут выделить средства.

«У Госдепартамента, у поляков, других, в Евросоюзе. Им вопрос: «Зачем?». – Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: «Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси». Ну я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президентские выборы пройдут в Беларуси в следующем году.