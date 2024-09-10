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Лукашенко – чиновникам: Наиважнейший вопрос для людей – это работа и зарплата

10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко – чиновникам: Наиважнейший вопрос для людей – это работа и зарплата
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Приоритет для чиновников и депутатов – работа с населением. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.

По словам президента, самые важные темы для людей – рабочее место и зарплата. Что касается реагирования на обращения граждан, в Беларуси система выстроена и абсолютно доступна для каждого, отметил белорусский лидер. Это закрепили два года назад в Директиве. Люди могут обращаться к парламентариям и в Администрацию президента.

«С людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Кому-то хочется крышу починить, кому-то – забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо изучать, сортировать (это всегда надо делать) и понимать, что должны мы организовать, власть, а что должны сделать сами люди», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Также на совещании обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам и проведение Всебелорусского народного собрания.



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Президент Беларуси провел совещание об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
 
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