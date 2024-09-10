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Лукашенко – чиновникам: Наиважнейший вопрос для людей – это работа и зарплата
10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приоритет для чиновников и депутатов – работа с населением. Об этом заявил
Также на совещании обсудили подготовку к предстоящим президентским выборам и проведение Всебелорусского народного собрания.
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Президент Беларуси провел совещание об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний.
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