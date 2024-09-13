Беларусь отправила гумпомощь в Зимбабве. От нехватки продовольствия страдают более 2,7 млн жителей африканской страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Беларуси в Зимбабве отправили гуманитарный груз. Помочь региону поручил глава республики Александр Лукашенко. Южно-африканская страна столкнулась с последствиями засухи . От нехватки продовольствия пострадали более 2,7 млн человек.

Гуманитарный груз – всего около 30 тонн – собрали под конкретный запрос из пострадавших регионов. Это необходимые продуктовые и продовольственные наборы, а также оборудование. Подключились крупнейшие белорусские предприятия.

«МЧС совместно с Минздравом, Минсельхозпродом, Минпромом и Беллегпромом сформировал гуманитарный груз, в который вошли дизель-насосные установки, медицинские препараты, продукты питания и предметы первой необходимости. Это пледы, детская одежда, обувь и средства гигиены», – заявил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.

Груз сопровождает делегация МЧС Беларуси. Страна регулярно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионам. С 1999 года Республикой Беларусь международная гуманитарная помощь оказана 85 раз 34 странам.

Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва 3 апреля объявил в стране режим национальной катастрофы из-за засухи.