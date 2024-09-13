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Беларусь отправила гумпомощь в Зимбабве. От нехватки продовольствия страдают более 2,7 млн жителей африканской страны
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Беларуси в Зимбабве отправили гуманитарный груз. Помочь региону поручил глава республики Александр Лукашенко.
Гуманитарный груз – всего около 30 тонн – собрали под конкретный запрос из пострадавших регионов. Это необходимые продуктовые и продовольственные наборы, а также оборудование. Подключились крупнейшие белорусские предприятия.
Груз сопровождает делегация МЧС Беларуси. Страна регулярно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций регионам. С 1999 года Республикой Беларусь международная гуманитарная помощь оказана 85 раз 34 странам.
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва 3 апреля объявил в стране режим национальной катастрофы из-за засухи.
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Беларусь отправила гумпомощь в Зимбабве. От нехватки продовольствия страдают более 2,7 млн жителей африканской страны
Помочь региону поручил глава республики Александр Лукашенко. Южно-африканская страна столкнулась с последствиями засухи.
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