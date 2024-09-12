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Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси. Контент ведущих СМИ теперь собран в одном месте

12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси. Контент ведущих СМИ теперь собран в одном месте
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси запустили первый отечественный медиапортал. Контент ведущих СМИ страны теперь собран в одном месте. В их числе новости и программы национального представительства телерадиокомпании «Мир».

На сайте авторские передачи, прямые трансляции, онлайн-вещание с временными кодами, а также вырезки из новостей телеканалов и агентств. Есть и колонка с топом самых важных новостей для тех, кто стремится быть в курсе происходящего за минимум времени. Портал обеспечит и информационную безопасность страны. Давление на СМИ Беларуси со стороны западных видеохостингов больше не грозит потерей аудитории.

«Это не конкурент. Это еще один способ донесения достоверной информации до наших зрителей, до потребителей информации о Беларуси. Наша задача – показать эту действительность, используя тот инструмент, который не будет находиться в руках у наших оппонентов. Вот это главная задумка», – заявил министр информации Беларуси Марат Марков.

«На сегодняшний момент на этом портале уже тысячи видео с таймкодами. Все работает, в том числе поисковые запросы. Собрана команда, которая будет трудиться, мы надеемся, круглосуточно. Мы будем стараться выпускать материал очень оперативно», – отметила генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Это первый подобный отечественный медиапортал. В будущем он может стать базой и для публикаций региональной прессы.



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