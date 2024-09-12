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Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси. Контент ведущих СМИ теперь собран в одном месте
12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси запустили первый отечественный медиапортал. Контент
На сайте авторские передачи, прямые трансляции, онлайн-вещание с временными кодами, а также вырезки из новостей телеканалов и агентств. Есть и колонка с топом самых важных новостей для тех, кто стремится быть в курсе происходящего за минимум времени. Портал обеспечит и информационную безопасность страны. Давление на СМИ Беларуси со стороны западных видеохостингов больше не грозит потерей аудитории.
Это первый подобный отечественный медиапортал. В будущем он может стать базой и для публикаций региональной прессы.
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В их числе новости и программы национального представительства телерадиокомпании «Мир».
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