Лукашенко: Беларусь открыта для всех, кто приходит с чистыми помыслами и с миром

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь всегда будет открыта для тех, кто приходит в страну с миром. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей , которые имеют белорусское гражданство. Президент пообщался с гостями Дворца Независимости, ответил на вопросы и выслушал предложения, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Отец каратинской литературы Хизри Асадулаев пишет произведения еще и на белорусском. За достижения в искусстве получил множество наград. Но главное – Беларусь стала родиной для детей поэта.

«Сын просто обожает драники. И очень часто просит готовить маму. И она, Александр Григорьевич, готовит их по вашему рецепту», – поделился председатель международного общественного объединения «Горо» Хизри Асадулаев.

Пообщаться с президентом приехали уроженцы Азербайджана, Армении, Украины, Польши, Молдовы и других государств. Все они граждане Беларуси. Президент подчеркнул, что на этой земле веками соседствуют представители многих народов и разных конфессий. И в стране этим гордятся.

«Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле. Нашей с вами», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешняя встреча символичная – в канун Дня народного единства. В Беларуси живут представители 156 национальностей. И у всех равные права и возможности. Это закреплено в законах.

«Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Мы в будущем будем заинтересованы в том, чтобы ваши близкие, знакомые, родные по духу люди приезжали к нам в Беларусь. Подчеркиваю, вы наши люди. Вы для нас самая настоящая ценность», – заявил Александр Лукашенко.

Еще одна ценность – мир. Внутри страны он есть. Например, между белорусами и поляками. А вот наступит ли между политиками, спросили у президента.

«Простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами. Идут ли на контакт польские власти?», – спросил председатель Союза поляков Беларуси Александр Сонгин.

«Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. К сожалению, Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой США. Ну зачем миллиарды долларов полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей. Да и мы не лыком шиты», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусам ничего не надо, кроме спокойствия, подытожил Александр Лукашенко. За этим в страну и приезжают многие.