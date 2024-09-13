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Лукашенко: Беларусь открыта для всех, кто приходит с чистыми помыслами и с миром
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь всегда будет открыта для тех, кто приходит в страну с миром. Об этом заявил
Отец каратинской литературы Хизри Асадулаев пишет произведения еще и на белорусском. За достижения в искусстве получил множество наград. Но главное – Беларусь стала родиной для детей поэта.
Пообщаться с президентом приехали уроженцы Азербайджана, Армении, Украины, Польши, Молдовы и других государств. Все они граждане Беларуси. Президент подчеркнул, что на этой земле веками соседствуют представители многих народов и разных конфессий. И в стране этим гордятся.
Нынешняя встреча символичная – в канун Дня народного единства. В Беларуси живут представители 156 национальностей. И у всех равные права и возможности. Это закреплено в законах.
Еще одна ценность – мир. Внутри страны он есть. Например, между белорусами и поляками. А вот наступит ли между политиками, спросили у президента.
«Простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами. Идут ли на контакт польские власти?», – спросил председатель Союза поляков Беларуси Александр Сонгин.
Белорусам ничего не надо, кроме спокойствия, подытожил Александр Лукашенко. За этим в страну и приезжают многие.
Напоследок белорусский лидер пообещал: эта встреча не последняя. Лукашенко принял приглашение на фестиваль национальных культур. Он проходит уже 30 лет в Гродно.
К Александру Лукашенко обратились с просьбой выходцы Армении назвать одну из минских улиц в честь советского полководца Ивана Баграмяна. Президент пообещал рассмотреть предложение.
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Президент Беларуси встретился с представителями разных национальностей, которые имеют белорусское гражданство.
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