ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Беларусь открыта для всех, кто приходит с чистыми помыслами и с миром

13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь открыта для всех, кто приходит с чистыми помыслами и с миром
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь всегда будет открыта для тех, кто приходит в страну с миром. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, которые имеют белорусское гражданство. Президент пообщался с гостями Дворца Независимости, ответил на вопросы и выслушал предложения, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Отец каратинской литературы Хизри Асадулаев пишет произведения еще и на белорусском. За достижения в искусстве получил множество наград. Но главное – Беларусь стала родиной для детей поэта.

«Сын просто обожает драники. И очень часто просит готовить маму. И она, Александр Григорьевич, готовит их по вашему рецепту», – поделился председатель международного общественного объединения «Горо» Хизри Асадулаев.

Пообщаться с президентом приехали уроженцы Азербайджана, Армении, Украины, Польши, Молдовы и других государств. Все они граждане Беларуси. Президент подчеркнул, что на этой земле веками соседствуют представители многих народов и разных конфессий. И в стране этим гордятся.

«Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле. Нашей с вами», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Нынешняя встреча символичная – в канун Дня народного единства. В Беларуси живут представители 156 национальностей. И у всех равные права и возможности. Это закреплено в законах.

«Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Мы в будущем будем заинтересованы в том, чтобы ваши близкие, знакомые, родные по духу люди приезжали к нам в Беларусь. Подчеркиваю, вы наши люди. Вы для нас самая настоящая ценность», – заявил Александр Лукашенко.

Еще одна ценность – мир. Внутри страны он есть. Например, между белорусами и поляками. А вот наступит ли между политиками, спросили у президента.

«Простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами. Идут ли на контакт польские власти?», – спросил председатель Союза поляков Беларуси Александр Сонгин.

«Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. К сожалению, Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой США. Ну зачем миллиарды долларов полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей. Да и мы не лыком шиты», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусам ничего не надо, кроме спокойствия, подытожил Александр Лукашенко. За этим в страну и приезжают многие.

Едим, покупаем, носим, смотрим белорусское
За что россияне любят товары из Беларуси?
«Беларусь – это территория мира. Хотим преподнести Вам рушник, где слово «мир» вышито на 26 языках», – сказал участник встречи. «Это очень символично», – отреагировал Лукашенко.

Напоследок белорусский лидер пообещал: эта встреча не последняя. Лукашенко принял приглашение на фестиваль национальных культур. Он проходит уже 30 лет в Гродно.

К Александру Лукашенко обратились с просьбой выходцы Армении назвать одну из минских улиц в честь советского полководца Ивана Баграмяна. Президент пообещал рассмотреть предложение.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси встретился с представителями разных национальностей, которые имеют белорусское гражданство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый мультимедийный портал запустили в Беларуси. Контент ведущих СМИ теперь собран в одном месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2024
Mir24.TV Belarus
13.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика