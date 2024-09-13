|
С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы, и ее начали использовать при производстве. Продукцию белорусские пекари также отправляют на экспорт в Россию, Армению, Узбекистан и другие страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Муку нового урожая проверяют в лаборатории. Ее анализируют на вкус, запах, цвет и влажность. Не должно ощущаться металлического хруста – это говорит об отсутствии минеральных загрязнений. В тесто должна попасть только качественная мука.
Пекарь Анастасия Белых с новой мукой работает каждый год. За час с конвейера на хлебозаводе выходит более тонны хлеба, а еще торты, пряники и печенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы
Продукцию белорусские пекари также отправляют на экспорт в Россию, Армению, Узбекистан и другие страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)