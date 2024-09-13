С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы, и ее начали использовать при производстве. Продукцию белорусские пекари также отправляют на экспорт в Россию, Армению, Узбекистан и другие страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Муку нового урожая проверяют в лаборатории. Ее анализируют на вкус, запах, цвет и влажность. Не должно ощущаться металлического хруста – это говорит об отсутствии минеральных загрязнений. В тесто должна попасть только качественная мука.

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