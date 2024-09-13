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С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы

13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы, и ее начали использовать при производстве. Продукцию белорусские пекари также отправляют на экспорт в Россию, Армению, Узбекистан и другие страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Муку нового урожая проверяют в лаборатории. Ее анализируют на вкус, запах, цвет и влажность. Не должно ощущаться металлического хруста – это говорит об отсутствии минеральных загрязнений. В тесто должна попасть только качественная мука.

Дальневосточный гектар в деле
Опыт производителя хлеба
«Визуально предыдущий урожай муки не отличается от нового, потому что и тот, и другой должны соответствовать установленным стандартам, требованиям», – рассказала начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода Юлия Чимбур.

Пекарь Анастасия Белых с новой мукой работает каждый год. За час с конвейера на хлебозаводе выходит более тонны хлеба, а еще торты, пряники и печенье.

«Если мука прошла отлежку перед поступлением на производство, то разницы никакой. Если не прошла, то тесто становится более липким и жидким, что влияет на качество готового изделия», – объяснила тестомес хлебных линий Анастасия Белых.

Хлеб богат магнием, селеном, железом, витаминами и аминокислотами. Белорусы оценили лечебно-диетическую продукцию, а еще хлеб небольшого веса.



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Продукцию белорусские пекари также отправляют на экспорт в Россию, Армению, Узбекистан и другие страны.
 
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