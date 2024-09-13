Тоньше человеческого волоса: как в Беларуси производят стальную проволоку?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вот уже несколько лет выплавляют металл тоньше человеческого волоса, который используют при производстве автомобильных шин. Корреспондент телеканала «МИР 24» Руслан Турков отправился на предприятие и увидел, как закаляется белорусская сталь.

В этом выпуске программы «Сделано в Содружестве» :