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Тоньше человеческого волоса: как в Беларуси производят стальную проволоку?
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вот уже несколько лет выплавляют металл тоньше человеческого волоса, который используют при производстве автомобильных шин. Корреспондент телеканала «МИР 24» Руслан Турков отправился на предприятие и увидел, как закаляется белорусская сталь.
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Как из груды металлолома получаются тонкие нити, смотрите в программе «Сделано в Содружестве».
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