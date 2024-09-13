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Тоньше человеческого волоса: как в Беларуси производят стальную проволоку?

13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тоньше человеческого волоса: как в Беларуси производят стальную проволоку?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси вот уже несколько лет выплавляют металл тоньше человеческого волоса, который используют при производстве автомобильных шин. Корреспондент телеканала «МИР 24» Руслан Турков отправился на предприятие и увидел, как закаляется белорусская сталь.

В этом выпуске программы «Сделано в Содружестве»:

  • Заглянем на «кухню» завода, где в огромных кастрюлях варится «огненный суп».
  • Побываем на месте разливщика, который в условиях адской жары следит за температурой и толщиной огненного потока.
  • Увидим, как стальные заготовки превращается в проволоку.
  • И изучим готовую продукцию под микроскопом.


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Как из груды металлолома получаются тонкие нити, смотрите в программе «Сделано в Содружестве».
 
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