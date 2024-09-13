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Лукашенко призвал Беларусь и Иран действовать совместно. «Мы движемся к многополярному миру»
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал усилить сотрудничество в сфере безопасности между Беларусью и Ираном. Президент провел встречу
Белорусский лидер указал на схожее положение государств. Оба испытывают давление Запада. Минск и Тегеран выдерживают его, подчеркнул Лукашенко.
Но в первую очередь необходимо укреплять торгово-экономические отношения между странами, уверен белорусский лидер. По его словам, это фундамент и безопасности в том числе. Взаимный товарооборот постепенно растет. В прошлом году он превысил 100 миллионов долларов. Александр Лукашенко призвал не допустить замедления.
Президент Беларуси также передал через гостя приглашение посетить Минск президенту Ирана и самые теплые пожелания духовному лидеру исламской республики.
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Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.
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