ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко призвал Беларусь и Иран действовать совместно. «Мы движемся к многополярному миру»

13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал Беларусь и Иран действовать совместно. «Мы движемся к многополярному миру»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал усилить сотрудничество в сфере безопасности между Беларусью и Ираном. Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики. Али Акбар Ахмадиан находится в Минске с визитом, передает «МИР 24».

Белорусский лидер указал на схожее положение государств. Оба испытывают давление Запада. Минск и Тегеран выдерживают его, подчеркнул Лукашенко.

«Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке у границ Беларуси, в этом европейском регионе (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке) нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают», – подчеркнул Лукашенко.

Но в первую очередь необходимо укреплять торгово-экономические отношения между странами, уверен белорусский лидер. По его словам, это фундамент и безопасности в том числе. Взаимный товарооборот постепенно растет. В прошлом году он превысил 100 миллионов долларов. Александр Лукашенко призвал не допустить замедления.

Президент Беларуси также передал через гостя приглашение посетить Минск президенту Ирана и самые теплые пожелания духовному лидеру исламской республики.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.
 
Новости дня
Новости разные
 
С поля – в печь: Беларусь полностью обеспечит себя хлебом. Мука нового урожая уже поступила на заводы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.09.2024
Mir24.TV Belarus
13.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика