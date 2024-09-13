Лукашенко призвал Беларусь и Иран действовать совместно. «Мы движемся к многополярному миру»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал усилить сотрудничество в сфере безопасности между Беларусью и Ираном. Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики. Али Акбар Ахмадиан находится в Минске с визитом, передает «МИР 24».

Белорусский лидер указал на схожее положение государств. Оба испытывают давление Запада. Минск и Тегеран выдерживают его, подчеркнул Лукашенко.

«Во время острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке у границ Беларуси, в этом европейском регионе (а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке) нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И, к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают», – подчеркнул Лукашенко.

Но в первую очередь необходимо укреплять торгово-экономические отношения между странами, уверен белорусский лидер. По его словам, это фундамент и безопасности в том числе. Взаимный товарооборот постепенно растет. В прошлом году он превысил 100 миллионов долларов. Александр Лукашенко призвал не допустить замедления.

Президент Беларуси также передал через гостя приглашение посетить Минск президенту Ирана и самые теплые пожелания духовному лидеру исламской республики.