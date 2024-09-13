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Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП? Акцию в Беларуси провели Красный Крест и ГАИ
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Красный Крест совместно с Госавтоинспекцией провели акцию для водителей. Им предложили спасти пострадавших с травмами. Многие ли белорусы откликнулись на призывы, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Виталий Городецкий сразу бежит к девушкам с открытыми ранами. Сначала вызывает скорую. Время ожидания использует для оказания первой помощи. В руке у пострадавшей осколок. Его Виталий фиксирует бинтами и накладывает повязку.
Кровь и раны не настоящие. Их сымитировали с помощью грима. А волонтерам для реалистичности придумали легенды.
«Мы ехали на машине на занятие, вдруг я почувствовала какой-то толчок. На секунду я, наверное, даже потеряла сознание, когда очнулась увидела это. Я даже толком не поняла, просто резко потеряла сознание», – рассказала легенду волонтер Красного Креста Анастасия Белоусова.
Муж Елизаветы Сергей хорошо знает, как оказать первую помощь. Он водитель с десятилетним стажем. Под рукой всегда аптечка со всем необходимым. Но в реальной жизни спасать людей пока не приходилось.
Поучаствовали в акции и прохожие. У них с собой аптечек нет. Поэтому Красный Крест выдает бинты. Самое главное – оказывать первую помощь нужно, не контактируя с кровью пострадавшего.
Такие акции Красный Крест проводит несколько раз в год. Кроме этого, прийти в организацию и обучиться оказанию первой помощи может любой белорус.
В этот раз Белорусский Красный Крест приурочил акцию ко Всемирному дню оказания первой медпомощи. Он отмечается во вторую субботу сентября.
В Беларуси за год происходит около 3 000 ДТП.
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Кровь и раны сымитировали с помощью грима, а волонтерам для реалистичности придумали легенды.
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