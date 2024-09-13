Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП? Акцию в Беларуси провели Красный Крест и ГАИ

Кровь и раны не настоящие. Их сымитировали с помощью грима. А волонтерам для реалистичности придумали легенды.

«Мы ехали на машине на занятие, вдруг я почувствовала какой-то толчок. На секунду я, наверное, даже потеряла сознание, когда очнулась увидела это. Я даже толком не поняла, просто резко потеряла сознание», – рассказала легенду волонтер Красного Креста Анастасия Белоусова.



Открытых ран пугаются многие участники акции. Елизавета Литвякова, например, учится оказывать первую помощь на манекенах. Сердечно-легочная реанимация с искусственным дыханием тоже часто необходима пострадавшим.

«Когда происходят такие ситуации, вряд ли медики прибудут быстро. Конечно, они успевают быстро приезжать, но тем не менее, когда жизнь человека висит на волоске, естественно, важно, чтобы каждый человек мог это сделать сам», – пояснила Елизавета Литвякова.

Муж Елизаветы Сергей хорошо знает, как оказать первую помощь. Он водитель с десятилетним стажем. Под рукой всегда аптечка со всем необходимым. Но в реальной жизни спасать людей пока не приходилось.

«Только в детстве я другу помог не свалиться в здоровую яму, просто протянул руку и помог ему выбраться. Небольшое ДТП было, но без последствий», – поделился Сергей Литвяков.

Поучаствовали в акции и прохожие. У них с собой аптечек нет. Поэтому Красный Крест выдает бинты. Самое главное – оказывать первую помощь нужно, не контактируя с кровью пострадавшего.

Такие акции Красный Крест проводит несколько раз в год. Кроме этого, прийти в организацию и обучиться оказанию первой помощи может любой белорус.

«Мы сами очень волновались, когда шли на эту акцию, потому что не понимали, будут ли горожане и гости нашего города, водители транспортных средств готовы оказывать первую помощь. Получается пока здорово. Готовы все», – поделилась председатель Минской организации Красного Креста Романия Зорина.

В этот раз Белорусский Красный Крест приурочил акцию ко Всемирному дню оказания первой медпомощи. Он отмечается во вторую субботу сентября.

В Беларуси за год происходит около 3 000 ДТП.