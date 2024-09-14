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Лукашенко передал президенту Ирана приглашение посетить Беларусь: «Минск всегда был надежным партнером Тегерана»
14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск всегда был надежным партнером Тегерана»" height="100%" width="670">
Александр Лукашенко призвал усилить
Белорусский лидер указал, что оба государства испытывают давление Запада. При этом Минск и Тегеран выдерживают его, подчеркнул Лукашенко, а фундаментом взаимных отношений президент назвал экономику.
Президент Беларуси передал через гостя приглашение президенту Ирана посетить Минск и самые теплые пожелания – духовному лидеру исламской республики. Секретарь Совбеза Ирана, в свою очередь, выразил уверенность, что двусторонние отношения будут укрепляться.
Взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном в прошлом году превысил 100 миллионов долларов.
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Лукашенко передал президенту Ирана приглашение посетить Беларусь: «Минск всегда был надежным партнером Тегерана»
Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики.
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