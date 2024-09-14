Лукашенко передал президенту Ирана приглашение посетить Беларусь: «Минск всегда был надежным партнером Тегерана»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск всегда был надежным партнером Тегерана»" height="100%" width="670">

Александр Лукашенко призвал усилить сотрудничество в сфере безопасности между Беларусью и Ираном . Президент провел встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности исламской республики.

Белорусский лидер указал, что оба государства испытывают давление Запада. При этом Минск и Тегеран выдерживают его, подчеркнул Лукашенко, а фундаментом взаимных отношений президент назвал экономику.

«Безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами. И, самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях. И экономика, и торгово-экономические отношения, и безопасность, и военно-техническое сотрудничество. Запрещенных тем, как я понимаю, между нами нет. Беларусь всегда была надежным партнером Ирана», – заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси передал через гостя приглашение президенту Ирана посетить Минск и самые теплые пожелания – духовному лидеру исламской республики. Секретарь Совбеза Ирана, в свою очередь, выразил уверенность, что двусторонние отношения будут укрепляться.

«Иран и Беларусь всегда были друзьями, и двусторонние отношения близки к союзническим отношениям. Александр Лукашенко во время данных переговоров подчеркнул необходимость продолжения и наращивания этих отношений. И мы увидели его серьезное намерение активизировать связи», – отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан.

Взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном в прошлом году превысил 100 миллионов долларов.