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Звание «Минского мастера» получили 39 работников. Наталья Кочанова отметила их вклад в экономику города
14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В канун Дня города в белорусской столице чествовали лауреатов конкурса профмастерства «Минский мастер». За почетное звание в этом году боролись больше полутора тысяч человек, но лишь 39 праздновали победу.
Лучших выбирали среди водителей, продавцов, работников коммунальных служб. Жюри оценивало их способность нестандартно мыслить и находить творческий подход к решению сложных задач.
Победителей конкурса поздравила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Она отметила вклад мастеров в экономику столицы. Кроме дипломов лауреаты получат солидную прибавку к зарплате, которую им будут платить в течение года. Это предусмотрено профсоюзным договором.
За 20 лет в конкурсе приняли участие 280 тысяч человек. Лауреатами стали 700 специалистов.
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Звание «Минского мастера» получили 39 работников. Наталья Кочанова отметила их вклад в экономику города
В канун Дня города в белорусской столице чествовали лауреатов конкурса профмастерства.
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