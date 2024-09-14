Звание «Минского мастера» получили 39 работников. Наталья Кочанова отметила их вклад в экономику города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун Дня города в белорусской столице чествовали лауреатов конкурса профмастерства «Минский мастер». За почетное звание в этом году боролись больше полутора тысяч человек, но лишь 39 праздновали победу.

Лучших выбирали среди водителей, продавцов, работников коммунальных служб. Жюри оценивало их способность нестандартно мыслить и находить творческий подход к решению сложных задач.

«Я стала победителем уже во второй раз. Был республиканский конкурс, нас было 17 участников. Нам давали детали изделия – это был школьный жакет, нужно было самим намелить, пошить, поутюжить и сдать», – рассказала швея Валентина Капитулина.

Победителей конкурса поздравила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Она отметила вклад мастеров в экономику столицы. Кроме дипломов лауреаты получат солидную прибавку к зарплате, которую им будут платить в течение года. Это предусмотрено профсоюзным договором.

«Конкурс «Минский мастер» был создан в 2004 году, то есть в этом году мы празднуем его 20-летие. Изначально была идея показать массовые профессии, рабочих, человека труда. Сегодня этот конкурс перерос в нечто большее. У нас представлены творческие профессии, учителя, врачи, музыканты, журналисты», – отметил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.

За 20 лет в конкурсе приняли участие 280 тысяч человек. Лауреатами стали 700 специалистов.