Белорусский повар провел эксперимент по выращиванию гигантских тыкв. Итог – плод 300 кг

Опылять будущего гиганта пришлось вручную. На один женский цветок – несколько мужских. Для надежности. Подготовке места на участке – особое внимание. Растение занимает около 20 квадратных метров. Да и пьет немало. Так тыква росла все лето. В итоге плод в 300 килограммов. Даже на весы такого гиганта не поставишь.

«Узнать вес этой тыквы неожиданно можно с помощью рулетки. Меряем от земли до земли вдоль, затем поперек и по кругу. Перевести полученные значения в килограммы можно через специальную таблицу», – отметила журналист.

Хозяин гигантского овоща Роман по профессии повар. Поэтому, куда применить урожай, уже придумал: часть заморозит для блюд на будущее, что-то пойдет на сок. Помочь с переработкой тыквы обещает жена.

«Думали сделать карету для малышки в шутку, ребята хотели вырезать себе в ней домик. Планируем готовить ребенку нашему маленькому кашки, супчики, себе супчики, запекать тыкву, попробуем сделать цукаты. Родственников много, каждый хочет кусочек попробовать, может быть даже семечку, чтобы вырастить», – поделилась Евгения Жибуль.

Эксперимент семья Жибуль считает удачным. И на следующий год уже поставили себе цель побить собственный рекорд.