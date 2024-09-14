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Белорусский повар провел эксперимент по выращиванию гигантских тыкв. Итог – плод 300 кг
14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Житель поселка под Минском собирает необычный урожай. Он вырастил
Романа Жибуля на огород привел спортивный интерес. Решил побить прошлогодний рекорд жителя Бреста. Он вырастил тыкву в 500 килограммов. Роман изучил информацию по уходу за овощем и принялся искать семена особого сорта.
Опылять будущего гиганта пришлось вручную. На один женский цветок – несколько мужских. Для надежности. Подготовке места на участке – особое внимание. Растение занимает около 20 квадратных метров. Да и пьет немало. Так тыква росла все лето. В итоге плод в 300 килограммов. Даже на весы такого гиганта не поставишь.
«Узнать вес этой тыквы неожиданно можно с помощью рулетки. Меряем от земли до земли вдоль, затем поперек и по кругу. Перевести полученные значения в килограммы можно через специальную таблицу», – отметила журналист.
Хозяин гигантского овоща Роман по профессии повар. Поэтому, куда применить урожай, уже придумал: часть заморозит для блюд на будущее, что-то пойдет на сок. Помочь с переработкой тыквы обещает жена.
Эксперимент семья Жибуль считает удачным. И на следующий год уже поставили себе цель побить собственный рекорд.
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Эксперимент семья Жибуль считает удачным. И на следующий год уже поставили себе цель побить собственный рекорд.
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