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Белорусский повар провел эксперимент по выращиванию гигантских тыкв. Итог – плод 300 кг

14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский повар провел эксперимент по выращиванию гигантских тыкв. Итог – плод 300 кг
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель поселка под Минском собирает необычный урожай. Он вырастил гигантскую тыкву в несколько сотен килограммов. Из овоща хотели сделать даже карету. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала, как такая рекордсменка выросла из пары семечек.

Романа Жибуля на огород привел спортивный интерес. Решил побить прошлогодний рекорд жителя Бреста. Он вырастил тыкву в 500 килограммов. Роман изучил информацию по уходу за овощем и принялся искать семена особого сорта.

«Мне это показалось интересным, легко ли выращивать таких гигантов. Я начал искать семена, искал по нашим магазинам, но поиски ничем не увенчались. Пришлось связываться с ним, и он мне прислал пару семечек. Весной я посадил и вырастил», – рассказал Роман Жибуль.

Опылять будущего гиганта пришлось вручную. На один женский цветок – несколько мужских. Для надежности. Подготовке места на участке – особое внимание. Растение занимает около 20 квадратных метров. Да и пьет немало. Так тыква росла все лето. В итоге плод в 300 килограммов. Даже на весы такого гиганта не поставишь.

«Узнать вес этой тыквы неожиданно можно с помощью рулетки. Меряем от земли до земли вдоль, затем поперек и по кругу. Перевести полученные значения в килограммы можно через специальную таблицу», – отметила журналист.

Хозяин гигантского овоща Роман по профессии повар. Поэтому, куда применить урожай, уже придумал: часть заморозит для блюд на будущее, что-то пойдет на сок. Помочь с переработкой тыквы обещает жена.

«Думали сделать карету для малышки в шутку, ребята хотели вырезать себе в ней домик. Планируем готовить ребенку нашему маленькому кашки, супчики, себе супчики, запекать тыкву, попробуем сделать цукаты. Родственников много, каждый хочет кусочек попробовать, может быть даже семечку, чтобы вырастить», – поделилась Евгения Жибуль.

Эксперимент семья Жибуль считает удачным. И на следующий год уже поставили себе цель побить собственный рекорд.



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Теги: Брест
 
 
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Эксперимент семья Жибуль считает удачным. И на следующий год уже поставили себе цель побить собственный рекорд.
 
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