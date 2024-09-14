Не говорите, что у вас не получается: истории музыкантов, которые добились успеха несмотря ни на что

Источник материала: ProBusiness





Дорога к славе, большим деньгам и прочим классическим атрибутам успеха редко бывает прямой — об этом говорят биографии многих известных людей. Вот только обычно такие истории сводятся к довольно общим наброскам в духе: «Вот у него или у нее были сложности, но своим умом и силой они все преодолели, добились своего и оказались на вершине». Красиво, но не хватает подробностей. Предпринимателям часто приходится сталкиваться с самыми разными трудностями: от токсичной среды и непринятия их инновационного продукта до выгорания. Многие опускают руки, отчаиваются… Но это не лучший путь, ведь упорство, креативность и умение правильно распорядиться своими талантами помогают не только преодолеть кризис, но и покорить новые высоты. Поэтому сегодня мы вместе с сервисом МТС Music публикуем пять вдохновляющих историй музыкантов, которые справились с трудностями и стали успешными несмотря ни на что.

Майлз Дэвис. Недружелюбная среда

— Майлз Дэвис — легенда. Влияние его уникального стиля игры на трубе до сих пор можно ощутить в том, как звучат современные джазовые группы. Его пластинки стали основой для появления таких жанров, как кул-джаз, джаз-фьюжн и модальный джаз. Альбом «In a Silent Way» включили в список 25 пластинок, которые больше всего повлияли на становление жанра эмбиент, а это ведь в основном электронная музыка! Дискография Майлза Дэвиса — путеводитель по тому, как развивалась американская музыка с сороковых годов до девяностых. Этого задумчивого мужчину помотало от туманных берегов сдержанного кул-джаза до безумных экспериментов джаз-рока и фьюжна. Многие люди еще тогда удивлялись тому, с какой легкостью Дэвис нарушает правила и создает новое. Кажется, секрет в том, что Дэвис вырос в Ист-Сент Луисе — месте, которое, мягко говоря, не очень подходило для взросления креативного чернокожего парня.



Фото: rollingstone.com

С одной стороны, детство будущего джазмена проходило в культурном центре города, поэтому он мог слушать и впитывать самую разную музыку, начиная от бродвейской эстрады, заканчивая экспериментальным блюзом и церковной музыкой. Бурная ночная жизнь была бесконечным источником вдохновения для создания сложных мультикультурных музыкальных произведений. Естественное смешение звуков, которые доносились до юного Майлза из клубов, бильярдных и китайских закусочных помогло ему при создании многогранных фьюжн-композиций. В то же время Ист Сент-Луис был городом, где отношения между белым и чернокожим населением оставались крайне напряженными из-за бунта в 1917 году. Кафе «только для белых» и прочие печальные признаки расовой сегрегации, безусловно, повлияли на Майлза. Часто чернокожим музыкантам запрещали играть в заведениях, а о больших концертах или записях тогда говорить вообще не приходилось. Эта атмосфера угнетения хорошо передана в фильме «Зеленая книга», где также рассказывается история темнокожего джазмена. Белые музыканты не хотели признавать Дэвиса, смотрели на него и товарищей трубача с презрением. Это пренебрежение сформировало жизненную философию Майлза: не давать никому — ни черному, ни белому — принижать тебя или говорить, что делать. Именно из чувства протеста, сформированного суровой средой пренебрежения к чернокожим талантам, Майлз Дэвис выработал уникальный стиль игры на трубе, создал несколько жанров и стал самым влиятельным джазменом в истории музыки. Эта история доказывает, что суровая среда может не только вредить, но и способствовать укреплению характера, выработке уникальной идентичности.

Рик Аллен. Потеря руки

Представьте себе историю: вы мальчишка, родившийся в Британии шестидесятых годов, который с детства увлекается игрой на барабанах. Вас окружает музыкальный бум: ошеломляющая популярность The Beatles, красота гитарных рифов Led Zeppelin, экспериментальность Jethro Tull. В десять лет вам удается уговорить родителей купить барабанную установку. С тех пор вы постоянно тренируетесь, играя то в одной начинающей группе, то в другой, пока однажды ваша мама не решает откликнуться на объявление неких Def Leppard, которым как раз нужен барабанщик. В 15 лет вы бросаете школу ради музыкальной карьеры, подписываете контракт с Def Leppard, а шестнадцатилетие отмечаете, открывая концерт легендарных AC/DC. Все идет хорошо, пока роковым днем 31 декабря 1984 года вы не решаете ввязаться в «гонку» с автомобилем случайного задиры. Незамеченный вовремя поворот, страшная авария, медсестра, которая, к счастью, жила недалеко и оказала первую помощь, печальные лица врачей — все эти события происходят так быстро, что не укладываются в голове.



Фото: adiocidade.fm

Именно это пережил Рик Аллен, барабанщик Def Leppard, который в результате аварии лишился руки. Для музыканта это конец карьеры, конец жизни, амбиций, в общем, конец мира. Многие люди бы отчаялись, замкнулись в себе, отбросили надежды вернуться в мир музыки. Но Рику Аллену повезло не только со стальным характером, но и с семьей, друзьями, тысячами поклонников по всему миру, которые поддерживали его и мотивировали не бросать музыку. Собрав силы, Аллен решил, что продолжит играть в Def Leppard после терапии, и начал тренироваться играть на специально для него собранных ударных установках. В результате, спустя меньше, чем два года, в августе 1986-го, поклонники увидели Рика Аллена на сцене, исполняющего партии, которые не все и двумя руками могли бы сыграть.

Помня о том, как сильно ему помогла поддержка от фанатов, вместе со своей женой Аллен основал Raven Drum Foundation. Это фонд, который сегодня помогает ветеранам, получившим тяжелые травмы во время боевых действий, не отчаиваться и продолжать жить. В основе программы реабилитации фонда — терапия при помощи игры на барабанной установке и медитации. Музыкант из Def Leppard не просто смог пережить тяжелейшую травму и продолжить играть на барабанной установке, но и решил помогать похожим на него людям снова почувствовать вкус жизни после трагедии.

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Рэй Чарльз. Трудное детство и слепота

Соул, блюз и кантри — настолько же неотъемлемые части культурного кода США, как и комиксы о супергероях, культ машин или голливудские фильмы. И вряд ли в истории американской музыки найдется человек, который бы сделал для этих музыкальных жанров больше, чем Рэй Чарльз — пианист с неизменными темными очками и широкой улыбкой. Его хиты, например, Hit The Road Jack или I’ve Got A Woman до сих пор исполняются по всему миру и перепеваются популярными исполнителями. «Обладатель одного из самых узнаваемых голосов в американской музыке», «истинно американский музыкант», «брат Рэй» или просто «гений» — каких только титулов не получал этот музыкант при жизни. Преданность поклонников, коммерческий успех, встреча с президентом США и бессмертность песен прекрасно демонстрируют то, насколько сногсшибательной была карьера Чарльза. И всего этого он смог добиться несмотря на то, что ослеп в возрасте семи лет.



Фото: stereo.ru

Детство будущей звезды было трудным — матери пришлось переехать из родного города из-за скандала, связанного с ее беременностью. Отец никак не участвовал в воспитании детей, а после и вовсе ушел из семьи. Все это многократно усложнялось общими депрессивными настроениями в Америке перед началом Второй мировой войны. Но самым чудовищным ударом для Чарльза стали две смерти. Младший брат Джордж по трагической случайности утонул в бадье для стирки белья, когда Рэю было четыре года. Скорее всего, из-за пережитого стресса у мальчика начала стремительно развиваться глаукома, приведшая к полной слепоте в семь лет. Мать Чарльза договорилась, чтобы его взяли в школу для глухих и слепых в Сент-Огастине, где будущий пианист научился использовать азбуку Брайля. Рэй делал большие успехи в музыке, но через семь лет умирает его мать, что становится для юного музыканта таким шоком, что после похорон он не возвращается в школу, а уезжает в Сиэтл. С тех пор он постепенно, маленькими шагами, талантом и титаническим трудолюбием двигается к успеху, подобно тому, как его мать, преданная мужем, но целеустремленная женщина, делала все, чтобы обеспечить своему сыну будущее. Музыкант перенял эту черту характера своей матери и говорил, что ее упорство было путеводной звездой на протяжении всей его жизни.

Джастин Вернон. Личностный кризис и болезнь

Конец 2006 года Джастин Вернон, молодой американский музыкант, встретил в родном штате Висконсин в лесной хижине своего отца. Группа Вернона DeYarmond Edison недавно распалась, музыкант расстался со своей девушкой после нескольких лет отношений, заболел инфекционным мононуклеозом, из-за которого был практически прикован к кровати и едва мог заботиться о себе. Будущее представлялось ему совершенно безрадостным, он не думал возвращаться к музыке в ближайшее время. После столицы Северной Каролины эта полузаброшенная хижина в зимнем лесу казалась концом творческого пути, завершением недолгой и не слишком яркой карьеры. Сам музыкант вспоминает это время так: «Я уехал из Северной Каролины и отправился туда, потому что не знал, куда еще пойти, и я знал, что хочу побыть один там, где холодно».



Фото: rollingstone.com

Но, видимо, количество критических проблем в жизни Вернона было настолько велико, что в какой-то момент минус на минус дал плюс. У музыканта под рукой было простейшее звуковое оборудование, своего брата он попросил привезти из города ещё несколько инструментов, и так началась работа над новым проектом Джастина — Bon Iver. Для первого альбома For Emma, Forever Ago Вернон сам записал все партии, включая вокал.

В этих песнях много неровностей, странных наложений и неожиданных решений, например повсеместного эха, которое как бы отдаляет голос музыканта. Но главное, что было в музыке Джастина, — искренность и огромное желание вопреки всем проблемам записать что-то для себя, чтобы спастись от одиночества и апатии. Поначалу он даже не планировал выпускать эти песни, но друзья переубедили его — и тут началась совершенно другая жизнь. Сегодня Вернон пишет совместные песни с Тейлор Свифт и Аароном Десснером из The National, продюсирует многих известных музыкантов. Один только Bon Iver, его самый важный проект, сегодня насчитывает 18 миллионов ежемесячных прослушиваний на Spotify. Печальный и опустивший руки музыкант не просто добился успеха, трудом преодолев личностный кризис, но и вдохновил других музыкантов показать свое творчество миру, дав толчок второй волне популярности инди-фолка.

Тони Айомми. Серьезная травма

Думая о хэви-метале, мы вспоминаем Black Sabbath. Вспоминая Black Sabbath, сразу же улыбнемся, потому что в голове всплывет какая-нибудь из выходок Оззи Осборна, которых за свою жизнь фронтмен знаменитой группы совершил столько, что откушенная на сцене голова летучей мыши покажется самой безобидной. Да и в целом у группы была репутация бунтарей — их мрачные сценические образы, лирика и непривычно тяжелый звук отталкивали консерваторов и привлекали молодых нонконформистов.

Запоминающиеся рифы, высокий голос Осборна, оккультная тематика и общий дух протеста быстро сделали Black Sabbath, которая изначально называлась The Earth, популярной. Альбом Paranoid, вышедший в 1970 году, уверенно выбил группе почетное место в Зале славы рок-н-ролла, которого тогда еще даже не существовало. Всего этого могло бы не случиться, потому что Тони Айомми, постоянный гитарист Black Sabbath, в 17 лет на заводе потерял кончики указательного и безымянного пальцев. Врачи сказали ему, что вряд ли он сможет дальше играть на гитаре, а для Айомми музыка уже к тому моменту была главной частью жизни.



Фото: rollingstoneindia.com