«Сожскi карагод» в Гомеле: 12 тысяч зрителей погрузились в танцевальную культуру разных стран. Впервые среди участников – Китай

У ансамблей из России танцевальные номера как отдельный спектакль – с сюжетом и историческими деталями. Казахский коллектив сделал акцент на костюмы. Через них переданы характер и лиричность образов.

Китай присоединился к фестивалю впервые и в последний момент. Зрители и жюри погрузились в философию восточной культуры. Это помогло понять идею световых эффектов.

«Где-то их должно быть много, а где-то, наоборот, мало, чтобы все внимание было направлено на артистов. Они очень красиво костюмированы. Декорации есть прямо на теле», – отметил специалист по техническому обеспечению фестивальной площадки Павел Божейко.

Танцевальную эстафету подхватили студенты-медики из Шри-Ланки. Учатся в Беларуси, но сохраняют свои традиции. Они также показали национальный танец, особая сложность которого заключена в интенсивных движениях.

Соревнуются в пяти номинациях. Жюри представили эстрадный танец, современную хореографию. Новой стала «Стилизация народного танца».

«Хочется увидеть что-нибудь новое. Время ведь меняется. Говорят, нужно соблюдать традиции. Это, конечно, важно, но мы стали жить быстрее. Мы быстрее думаем, быстрее разговариваем, ездим, мыслим. Время заставляет нас быть более подвижными. Мы должны менять форму», – заявил председатель жюри Валентин Дудкевич.

На время фестиваля Гомель превратился в одну большую танцевальную площадку. Приехали на форум и представители городов-побратимов.

«Поступило предложение подписать дополнительные программные планы, которые обеспечат двустороннее сотрудничество в хореографии, вокальном исполнительском мастерстве. Было предложено поработать в других социальных направлениях: спорте, образовании», – рассказал организатор фестиваля, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов.

Конкурс продлится два дня. В воскресенье – финал.