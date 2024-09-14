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«Сожскi карагод» в Гомеле: 12 тысяч зрителей погрузились в танцевальную культуру разных стран. Впервые среди участников – Китай

14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Сожскi карагод» в Гомеле: 12 тысяч зрителей погрузились в танцевальную культуру разных стран. Впервые среди участников – Китай
 Фото: МТРК «Мир»

В Гомеле 12 тысяч зрителей погрузились в культуру разных стран. На церемонии открытия фестиваля «Сожскi карагод» свои национальные танцы представили участники из Беларуси, Казахстана, Китая, России и Шри-Ланки, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Для масштабного танцевального выхода выбрали самую большую площадку города. Сценой фестиваля стал стадион «Центральный». Открыли праздник белорусы. Их зажигательная лявониха – одна из традиций фестиваля. Танец отточен, а вот с музыкой поэкспериментировали – в этот раз немного замедлили ритм.

«Мы очень долго готовились к этому конкурсу. Много времени уделяли – практически каждый день ходили на репетиции. Очень много тренировались», – рассказала участница фестиваля Варвара Майорчик.

У ансамблей из России танцевальные номера как отдельный спектакль – с сюжетом и историческими деталями. Казахский коллектив сделал акцент на костюмы. Через них переданы характер и лиричность образов.

Китай присоединился к фестивалю впервые и в последний момент. Зрители и жюри погрузились в философию восточной культуры. Это помогло понять идею световых эффектов.

«Где-то их должно быть много, а где-то, наоборот, мало, чтобы все внимание было направлено на артистов. Они очень красиво костюмированы. Декорации есть прямо на теле», – отметил специалист по техническому обеспечению фестивальной площадки Павел Божейко.

Танцевальную эстафету подхватили студенты-медики из Шри-Ланки. Учатся в Беларуси, но сохраняют свои традиции. Они также показали национальный танец, особая сложность которого заключена в интенсивных движениях.

Соревнуются в пяти номинациях. Жюри представили эстрадный танец, современную хореографию. Новой стала «Стилизация народного танца».

«Хочется увидеть что-нибудь новое. Время ведь меняется. Говорят, нужно соблюдать традиции. Это, конечно, важно, но мы стали жить быстрее. Мы быстрее думаем, быстрее разговариваем, ездим, мыслим. Время заставляет нас быть более подвижными. Мы должны менять форму», – заявил председатель жюри Валентин Дудкевич.

На время фестиваля Гомель превратился в одну большую танцевальную площадку. Приехали на форум и представители городов-побратимов.

«Поступило предложение подписать дополнительные программные планы, которые обеспечат двустороннее сотрудничество в хореографии, вокальном исполнительском мастерстве. Было предложено поработать в других социальных направлениях: спорте, образовании», – рассказал организатор фестиваля, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов.

Конкурс продлится два дня. В воскресенье – финал.



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Теги: Гомель
 
 
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На церемонии открытия фестиваля свои национальные танцы представили участники из Беларуси, Казахстана, Китая, России и Шри-Ланки.
 
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