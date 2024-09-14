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«Сожскi карагод» в Гомеле: 12 тысяч зрителей погрузились в танцевальную культуру разных стран. Впервые среди участников – Китай
14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Гомеле 12 тысяч зрителей погрузились в культуру разных стран. На церемонии открытия фестиваля «Сожскi карагод» свои
Для масштабного танцевального выхода выбрали самую большую площадку города. Сценой фестиваля стал стадион «Центральный». Открыли праздник белорусы. Их зажигательная лявониха – одна из традиций фестиваля. Танец отточен, а вот с музыкой поэкспериментировали – в этот раз немного замедлили ритм.
У ансамблей из России танцевальные номера как отдельный спектакль – с сюжетом и историческими деталями. Казахский коллектив сделал акцент на костюмы. Через них переданы характер и лиричность образов.
Китай присоединился к фестивалю впервые и в последний момент. Зрители и жюри погрузились в философию восточной культуры. Это помогло понять идею световых эффектов.
Танцевальную эстафету подхватили студенты-медики из Шри-Ланки. Учатся в Беларуси, но сохраняют свои традиции. Они также показали национальный танец, особая сложность которого заключена в интенсивных движениях.
Соревнуются в пяти номинациях. Жюри представили эстрадный танец, современную хореографию. Новой стала «Стилизация народного танца».
На время фестиваля Гомель превратился в одну большую танцевальную площадку. Приехали на форум и представители городов-побратимов.
Конкурс продлится два дня. В воскресенье – финал.
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«Сожскi карагод» в Гомеле: 12 тысяч зрителей погрузились в танцевальную культуру разных стран. Впервые среди участников – Китай
На церемонии открытия фестиваля свои национальные танцы представили участники из Беларуси, Казахстана, Китая, России и Шри-Ланки.
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