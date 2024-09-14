Бронзовый Минск. Кто создает облик белорусской столицы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске – День города. Белорусской столице исполнилось 957 лет. Современный город – это и история, которую бережно хранят, и новые объекты, которые становятся достопримечательностями. О том, кто создает облик Минска, – корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Архитектор со звучной фамилией Градов в Минске создал много знаковых объектов. Лауреат Ленинской премии за знаменитую «Хатынь», он проектировал здание МИДа и центр столицы в 1970-е.

«Вот мы проехали мимо Дворца спорта. Отсюда начинался разбег водно-зеленого диаметра. Водно-зеленый диаметр – это одна из фишек центра города. Во всяком случае это у нас одна из лучших магистралей», – отметил заслуженный архитектор БССР, лауреат Ленинской премии в области архитектуры Юрий Градов.

Градову – 90, и многим белорусским архитекторам за ним не угнаться и сегодня. Вместе со скульптором Константином Селихановым он создал искусство на перекрестках в спальных районах Минска. Вот чайки с патиной расселись возле водной артерии центрального парка, а здесь человек на стремянке ввинчивает лампочку в небо.