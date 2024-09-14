Бронзовый Минск. Кто создает облик белорусской столицы?

В Минске – День города. Белорусской столице исполнилось 957 лет. Современный город – это и история, которую бережно хранят, и новые объекты, которые становятся достопримечательностями. О том, кто создает облик Минска, – корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Архитектор со звучной фамилией Градов в Минске создал много знаковых объектов. Лауреат Ленинской премии за знаменитую «Хатынь», он проектировал здание МИДа и центр столицы в 1970-е.
«Вот мы проехали мимо Дворца спорта. Отсюда начинался разбег водно-зеленого диаметра. Водно-зеленый диаметр – это одна из фишек центра города. Во всяком случае это у нас одна из лучших магистралей», – отметил заслуженный архитектор БССР, лауреат Ленинской премии в области архитектуры Юрий Градов.
Градову – 90, и многим белорусским архитекторам за ним не угнаться и сегодня. Вместе со скульптором Константином Селихановым он создал искусство на перекрестках в спальных районах Минска. Вот чайки с патиной расселись возле водной артерии центрального парка, а здесь человек на стремянке ввинчивает лампочку в небо.
«Не было вообще понятия арт-скульптуры, чтобы можно было посмеяться. А вот чтобы задумать какую-то композицию – это новый какой-то поворот. Время повернуло мозговые извилины. То есть сегодня новая архитектура пришла в этот квартал», – подчеркнул Юрий Градов.
После эры памятников советских вождей и писателей в Минск пришла парковая игровая скульптура. Первым автором в этом жанре стал Владимир Жбанов. Теперь его ученик Максим Петруль продолжает дело учителя. Его работы находятся в галереях и музеях мира, в постоянной экспозиции современного искусства во Дворце Независимости, а некоторые из них выросли и стали украшением городского пространства.
«Эта скульптура – некие два начала, оберегающие свое продолжение, свое же порождение. Об этом скульптура в смысле концептуальном, но пластически она выражена через плавные формы, напоминающие нам чем-то крылья или пальцы», – пояснил скульптор, художник Максим Петруль.
Птица уже из серии «Контранимал» Максима Петруля на проспекте Дзержинского – подарок столице к 955-летию. Три тонны бронзы и сложнейшая конструкция, чтобы удержать этот вес. Произведение в семь раз меньшее по размерам находится в собрании Национального центра современных искусств. Всего в серии «Контранимал» пять скульптур и автор надеется, что все их смогут увидеть люди не только в музеях, но и в пространстве под отрытым небом.