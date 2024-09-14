ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Международный форум экономического сотрудничества в Минске объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России

14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел Международный форум экономического сотрудничества. В этом году он объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России.

Среди участников – представители власти и топ-менеджеры крупных компаний. Перед началом деловой программы их пригласили на выставку белорусской продукции. Свои товары представили два десятка предприятий. Минску есть что предложить экономическим партнерам. Например, Екатеринбург продолжает обновлять парк городского электротранспорта белорусской техникой. В прошлом году регион закупил 50 новых троллейбусов.

«Мы приступили к масштабному обновлению нашего городского электрического транспорта. У нас большое количество автобусов Минского автомобильного завода, у нас большое количество коммунальной техники, которая работает на содержание нашего города, мы ее обновляем, у нас есть сервисный центр. Сейчас мы будем в ходе этой поездки говорить об открытии сервисного центра по обслуживанию троллейбусного парка», – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Каждый год Беларусь предлагает своим партнерам все больше направлений сотрудничества. К традиционным – сельскому хозяйству, промышленности и продовольствию – добавляются новые сферы.

«Мы работаем и в авиастроении, в области информационных технологий, радиоэлектроники. То есть это те направления, которые появились благодаря организации форума, в последние два года по этим направлениям есть серьезный прорыв», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

После завершения деловой части гостей ждала культурная и гастрономическая программа.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди участников – представители власти и топ-менеджеры крупных компаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звание «Минского мастера» получили 39 работников. Наталья Кочанова отметила их вклад в экономику города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2024
Mir24.TV Belarus
14.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика