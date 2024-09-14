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Международный форум экономического сотрудничества в Минске объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России
14.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел Международный форум экономического сотрудничества. В этом году он объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России.
Каждый год Беларусь предлагает своим партнерам все больше направлений сотрудничества. К традиционным – сельскому хозяйству, промышленности и продовольствию – добавляются новые сферы.
После завершения деловой части гостей ждала культурная и гастрономическая программа.
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Международный форум экономического сотрудничества в Минске объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России
Среди участников – представители власти и топ-менеджеры крупных компаний.
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