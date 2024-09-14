Международный форум экономического сотрудничества в Минске объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел Международный форум экономического сотрудничества. В этом году он объединил гостей из 29 стран и 22 регионов России.



Среди участников – представители власти и топ-менеджеры крупных компаний. Перед началом деловой программы их пригласили на выставку белорусской продукции. Свои товары представили два десятка предприятий. Минску есть что предложить экономическим партнерам. Например, Екатеринбург продолжает обновлять парк городского электротранспорта белорусской техникой. В прошлом году регион закупил 50 новых троллейбусов.

«Мы приступили к масштабному обновлению нашего городского электрического транспорта. У нас большое количество автобусов Минского автомобильного завода, у нас большое количество коммунальной техники, которая работает на содержание нашего города, мы ее обновляем, у нас есть сервисный центр. Сейчас мы будем в ходе этой поездки говорить об открытии сервисного центра по обслуживанию троллейбусного парка», – заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Каждый год Беларусь предлагает своим партнерам все больше направлений сотрудничества. К традиционным – сельскому хозяйству, промышленности и продовольствию – добавляются новые сферы.

«Мы работаем и в авиастроении, в области информационных технологий, радиоэлектроники. То есть это те направления, которые появились благодаря организации форума, в последние два года по этим направлениям есть серьезный прорыв», – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

После завершения деловой части гостей ждала культурная и гастрономическая программа.