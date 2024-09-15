День города в Минске. В центре столицы Беларуси можно попробовать себя в более чем 30 видах спорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска – масштабный праздник спорта . В День города в столице – олимпийский квест. Бороться за награды горожанам помогают чемпионы страны и призеры мировых турниров. Что получат самые активные спортсмены, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На старт, внимание, гол. Никита Борисевич борется за главный приз – смарт-часы. Парень живет спортом: с 10 лет занимается водным поло, уже успел поучаствовать в республиканских соревнованиях. Этот опыт ему пригодился и сегодня.