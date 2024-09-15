День города в Минске. В центре столицы Беларуси можно попробовать себя в более чем 30 видах спорта

В центре Минска – масштабный праздник спорта. В День города в столице – олимпийский квест. Бороться за награды горожанам помогают чемпионы страны и призеры мировых турниров. Что получат самые активные спортсмены, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
На старт, внимание, гол. Никита Борисевич борется за главный приз – смарт-часы. Парень живет спортом: с 10 лет занимается водным поло, уже успел поучаствовать в республиканских соревнованиях. Этот опыт ему пригодился и сегодня.
«В прошлом году я сюда приходил и выиграл наушники. Получал «штампики», потом ходил призы выигрывал», – поделился Никита Борисевич.
Пока одни выигрывают призы, другие борются за медали. Сегодня Светлана Кудина и ее команда поднимут 957 тонн. Вес символический – именно столько исполнилось Минску. К этому выступлению девушка готовилась весь год.
«Праздник города – это веселье для людей, это развлечения, это спорт. Спорт – это здоровье. Рассчитываем на победу! Для чего тогда тренироваться?» – отметила Светлана Кудина.
Дзюдо и карате, футбол и волейбол, стрельба из лука и прыжки в длину. На спортивных площадках, кроме участников, тренеры, белорусские спортсмены и чемпионы страны. Помогают и призеры Олимпийских игр в Париже. В центре белорусской столицы можно попробовать себя в более чем 30 видах спорта.
«Этот праздник семейный. Здесь себя могут найти и взрослые, и дети, и вместе. И, конечно же, каждый год мы пытаемся внести какие-то небольшие новшества, небольшие изменения, чтобы еще интереснее и праздничнее прошло мероприятие. В этом году мы усложнили олимпийский квест. За первое место очень сильно побороться придется, придется попотеть. На то это и спорт», – заявил президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.
По правилам олимпийского квеста, можно выбрать любые 18 локаций. За каждую – «штамп» на специальном бейдже. Чем их больше, тем выше шанс выиграть ценные подарки и призы.