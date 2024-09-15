Источник материала: ProBusiness





Поиск инвестиций, опасности микроменеджмента и вдохновляющие биографии. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Эксперт Коллиерз Интернешнл Консалтинг Ольга Ян объяснила , что не так с рынком коммерческой недвижимости в Беларуси.

Узнали , кто сейчас ищет деньги для развития бизнеса и почему это непростой процесс.

Полезное для бизнеса

Собрали несколько аргументов за то, что заниматься микроменеджментом — вредно для вашего бизнеса.

На примере ТРЦ «ЧЕРВЕНСКИЙ» рассказали, как привлечь арендаторов и посетителей еще до открытия. А владелица ресторанов поделилась , как арендатору и арендодателю находить общий язык и выгодно сотрудничать.

Нашли полезные для бизнесменов истории музыкантов, которые добились успеха несмотря ни на что. Вдохновение и мотивация в чистом виде тут.

Истории бизнеса

«Я понимал, что если не сделаю это сейчас, то буду жалеть всю жизнь», — рассуждал Константин Паремский, когда решил открыть заведение своей мечты «World factory» несмотря на огромные трудности. Стойкости предпринимателя действительно можно позавидовать, ведь за его спиной было 4 попытки достичь успеха в бизнесе, преимущественно в сфере общепита, но каждый раз что-то шло не по плану. Однако парень продолжал стоять на своем и вместе с женой вложил все средства и силы в пятую попытку — просторный ресторан с авторской кухней и блюдами из разных уголков планеты. Ради мечты пришлось даже продать квартиру, но это не оставило пару с маленьким ребенком. Читайте, что из этого вышло .