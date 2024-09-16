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Выгодные условия для предпринимателей: как получить 7 месяцев обслуживания всего за 1 рубль
16.09.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 16 сентября в «Белгазпромбанке» стартует
Выгодные условия обслуживания
На протяжении 7 месяцев клиенты смогут получать комплексное банковское обслуживание по следующим условиям:
Предложение без подводных камней
Получить предложение по акции может может любой новый клиент Белгазпромбанка, независимо от даты создания бизнеса. Главное условие — отсутствие действующих или закрытых расчетных счетов в Белгазпромбанке. Как новые компании, так и те, кто ранее пользовался другими услугами банка (например, эквайрингом или зарплатным обслуживанием), могут воспользоваться акцией. Это особенно актуально для вновь образующихся бизнесов, так как поможет снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на росте.
В банке уточняют, что
Что будет после завершения акции?
По истечении 7 месяцев клиенты смогут продолжить обслуживание на пакете «Перспективный», абонентская плата по которому составляет 35 рублей в месяц. Однако у клиентов также есть возможность выбрать другой пакет РКО, исходя из своих потребностей.
Если компания решит перейти на пакет с более высокой абонентской платой, этот переход будет осуществлен бесплатно. В случае, если клиент выберет пакет с меньшей стоимостью и набором услуг, плата за подключение составит всего 10 рублей.
Дополнительные услуги для бизнеса
Белгазпромбанк предлагает своим клиентам не только расчетно-кассовое обслуживание, но и широкий спектр дополнительных услуг, которые помогут в эффективном ведении бизнеса:
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С 16 сентября в «Белгазпромбанке» стартует акция «Всем по 7» для новых клиентов, которые впервые открывают расчетный счет в банке. Предприниматели и владельцы...
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