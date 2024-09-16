Выгодные условия для предпринимателей: как получить 7 месяцев обслуживания всего за 1 рубль

Источник материала: ProBusiness





С 16 сентября в «Белгазпромбанке» стартует акция «Всем по 7» для новых клиентов, которые впервые открывают расчетный счет в банке. Предприниматели и владельцы компаний смогут воспользоваться уникальными условиями расчетно-кассового обслуживания (РКО) на целых 7 месяцев. Решили разобраться, что включает в себя это предложение и какие преимущества оно предоставляет.

Выгодные условия обслуживания

На протяжении 7 месяцев клиенты смогут получать комплексное банковское обслуживание по следующим условиям:

ведение счета всего за 1 рубль в месяц ;

; сдача выручки в банкоматах по ставке всего 0,01% ;

; бесплатное подключение к сервису приема платежей через мобильное приложение BGPB TOP-POS, что позволит легко принимать платежи от клиентов с помощью своего телефона.

Предложение без подводных камней

Получить предложение по акции может может любой новый клиент Белгазпромбанка, независимо от даты создания бизнеса. Главное условие — отсутствие действующих или закрытых расчетных счетов в Белгазпромбанке. Как новые компании, так и те, кто ранее пользовался другими услугами банка (например, эквайрингом или зарплатным обслуживанием), могут воспользоваться акцией. Это особенно актуально для вновь образующихся бизнесов, так как поможет снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на росте.

В банке уточняют, что акция «Всем по 7» рассчитана на клиентов с объемом годовой выручки до 3 миллионов долларов США. Это позволяет малым и средним предприятиям воспользоваться выгодными условиями, не беспокоясь о строгих ограничениях.

Что будет после завершения акции?

По истечении 7 месяцев клиенты смогут продолжить обслуживание на пакете «Перспективный», абонентская плата по которому составляет 35 рублей в месяц. Однако у клиентов также есть возможность выбрать другой пакет РКО, исходя из своих потребностей.

Если компания решит перейти на пакет с более высокой абонентской платой, этот переход будет осуществлен бесплатно. В случае, если клиент выберет пакет с меньшей стоимостью и набором услуг, плата за подключение составит всего 10 рублей.

Дополнительные услуги для бизнеса

Белгазпромбанк предлагает своим клиентам не только расчетно-кассовое обслуживание, но и широкий спектр дополнительных услуг, которые помогут в эффективном ведении бизнеса:

Зарплатные проекты. Клиенты могут оформить зарплатные проекты с вознаграждением 0,1% от суммы в первые три месяца. Сотрудникам предоставляются банковские карты любых популярных платежных систем, таких как VISA, Mastercard, UnionPay и БЕЛКАРТ. Для руководителей организаций предусмотрен бесплатный выпуск карт премиального сегмента.

Клиенты могут оформить зарплатные проекты с вознаграждением 0,1% от суммы в первые три месяца. Сотрудникам предоставляются банковские карты любых популярных платежных систем, таких как VISA, Mastercard, UnionPay и БЕЛКАРТ. Для руководителей организаций предусмотрен бесплатный выпуск карт премиального сегмента. Платежные терминалы. После окончания акции клиенты смогут продолжать использовать мобильное приложение BGPB TOP-POS для приема платежей. Прием платежей в BGPB TOP-POS осуществляется по тарифу «ToP Стандарт+РКО», где стоимость платежа в период использования мобильного терминала по картам банков Республики Беларусь составляет 2,1% от суммы.

После окончания акции клиенты смогут продолжать использовать мобильное приложение BGPB TOP-POS для приема платежей. Прием платежей в BGPB TOP-POS осуществляется по тарифу «ToP Стандарт+РКО», где стоимость платежа в период использования мобильного терминала по картам банков Республики Беларусь составляет 2,1% от суммы. Международные расчеты. Клиенты могут воспользоваться услугами международных банковских платежей в различных валютах. Для получения более подробной информации о доступных валютах и странах бенефициаров рекомендуется обратиться к менеджерам банка.

Клиенты могут воспользоваться услугами международных банковских платежей в различных валютах. Для получения более подробной информации о доступных валютах и странах бенефициаров рекомендуется обратиться к менеджерам банка. Комиссии по платежам и зарплатам. Все внутренние платежи между клиентами Белгазпромбанка проводятся бесплатно, что создает комфортные условия для ведения бизнеса. Льготный размер вознаграждения за перечисление заработной платы в первые 90 дней составляет 0,1% от суммы, после чего размер вознаграждения будет определяться в соответствии с договором индивидуально.