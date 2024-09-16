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День города в Гомеле. На площадь выгрузили комбайн конфет, в программе – фестивали уличной еды, винограда и цветов

16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День города в Гомеле. На площадь выгрузили комбайн конфет, в программе – фестивали уличной еды, винограда и цветов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один из южных городов Беларуси – Гомель – отметил свой день рождения. Ему исполнилось 882 года. Для гостей подготовили фестивальную программу и сладкие сюрпризы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Вся площадь в конфетах. В самом центре Гомеля выгрузили комбайн сладостей. 100 килограммов шоколадных конфет. Каждый может унести с собой часть праздника.

Кондитерский урожай собрали трижды за день. Спрос был и на продукцию местных фермеров. За шашлыками выстроились очереди. Это часть фестиваля уличной еды. Ароматный прием поднимал настроение гостям.

В свой день Гомель стал городом фестивалей. Например, зонты из ромашек и платья из хризантем и сухоцветов показали на фестивале цветов.

«Шили всю ночь. Очень тяжело было пришить к платью цветы. Но у нас все получилось», – поделилась участница фестиваля цветов Ольга Спиридович.

Изюминка праздника – фестиваль винограда. Гости конкурса выбирали угощение на свой стол, жюри оценивало. Например, самую вкусную ягоду и самые крупные гроздья. Они до полутора килограммов. Виноградари поделились советами с начинающими.

«Торнадо» – сорт, который хорошо будет висеть на кусту, так и можно положить на хранение. «Кишмиш Сказка», его можно высушить, также он прекрасно подойдет для длительного хранения. Еще один сорт у меня – с мускатом. Сорт называется «дэ». Он подходит как раз для хранения», – рассказал виноградарь Александр Дубовский.

Регион отличается не только успехами на виноградных плантациях. Гомель – город промышленный. Потому праздник стал еще и площадкой для международных переговоров. Партнеры налаживают экономические связи.

«У нас экспорт в страны СНГ занимает, особенно в Россию, 70-80% продукции», – заявил председатель гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов.

Поздравить жителей Гомеля приехали делегации из городов-побратимов. Большая часть из них из стран СНГ. На празднике к списку экономических партнеров добавился еще и Сургут. Регион заинтересован в белорусском оборудовании, спецтехнике, общественном транспорте и продуктах питания.



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Теги: Гомель
 
 
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Один из южных городов Беларуси – Гомель – отметил свой день рождения. Ему исполнилось 882 года.
 
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