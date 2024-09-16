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День города в Гомеле. На площадь выгрузили комбайн конфет, в программе – фестивали уличной еды, винограда и цветов
16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Один из южных городов Беларуси – Гомель – отметил свой день рождения. Ему исполнилось 882 года. Для гостей подготовили фестивальную программу и сладкие сюрпризы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В свой день Гомель стал городом фестивалей. Например, зонты из ромашек и платья из хризантем и сухоцветов показали на фестивале цветов.
Изюминка праздника – фестиваль винограда. Гости конкурса выбирали угощение на свой стол, жюри оценивало. Например, самую вкусную ягоду и самые крупные гроздья. Они до полутора килограммов. Виноградари поделились советами с начинающими.
Регион отличается не только успехами на виноградных плантациях. Гомель – город промышленный. Потому праздник стал еще и площадкой для международных переговоров. Партнеры налаживают экономические связи.
Поздравить жителей Гомеля приехали делегации из городов-побратимов. Большая часть из них из стран СНГ. На празднике к списку экономических партнеров добавился еще и Сургут. Регион заинтересован в белорусском оборудовании, спецтехнике, общественном транспорте и продуктах питания.
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День города в Гомеле. На площадь выгрузили комбайн конфет, в программе – фестивали уличной еды, винограда и цветов
Один из южных городов Беларуси – Гомель – отметил свой день рождения. Ему исполнилось 882 года.
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