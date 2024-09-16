ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

250 слов о Дне народного единства. В Беларуси написали республиканский диктант

16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

250 слов о Дне народного единства. В Беларуси написали республиканский диктант
 Фото: МТРК «Мир»

Студенты всех университетов, учащиеся колледжей и школьники Беларуси одновременно подключились к республиканскому диктанту, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Текст диктанта до последнего держали в секрете. Участники знали, что он будет о важном событии для страны – Дне народного единства. Историю и смысл удалось передать в 250 словах.

«Я вам скажу по секрету, у историков и филологов в голове встроен календарик, который говорит о самых важных датах в истории Беларуси. День народного единства – это праздник, когда Беларусь спустя 18 лет раздора объединилась. Объединилась наша культура, и народ возродился», – рассказал студент Петр Мытник.

В главном педагогическом вузе за парты сели представители всех специальностей. Учебный график диктант не нарушил. Участники пришли до или после занятий.

«В этом смысле Беларусь показывает пример такой единой дружной семьи. В нашей стране проживает более 150 представителей различных национальностей, которые живут в единстве и работают на благо нашего отечества», – рассказал ректор Государственного педагогического университета Александр Жук.

Педагогический университет имени Максима Танка стал главным центром диктанта. В этой аудитории текст читал преподаватель. Остальные регионы подключились к трансляции и воспринимали на слух.

«Каждый диктант – это волнительно, ты всегда переживаешь. Не знаешь, что будет. Вроде готовишься, а понимаешь, что этого нет. Переживаешь, но справляемся», – рассказала студентка Янина Зажевская.

Республиканский диктант – ежегодная традиция. Он прошел в четвертый раз. Это часть патриотических и культурных проектов Беларуси.

«На мой взгляд, в этом году текст немножко сложнее. Много слов, которые достаточно объемные по содержанию. В тексте требуется понимание, где написать большие буквы. Очень нужно быть внимательными в расстановках знаков препинания», – рассказала первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.

Оценку за диктант его участники выставили себе сами. После завершения трансляции текст опубликовали.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Педагогический университет имени Максима Танка стал главным центром диктанта.
 
Новости дня
Новости разные
 
День города в Гомеле. На площадь выгрузили комбайн конфет, в программе – фестивали уличной еды, винограда и цветов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2024
Mir24.TV Belarus
16.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика