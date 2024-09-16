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250 слов о Дне народного единства. В Беларуси написали республиканский диктант
16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенты всех университетов, учащиеся колледжей и школьники Беларуси одновременно подключились к
Текст диктанта до последнего держали в секрете. Участники знали, что он будет о важном событии для страны – Дне народного единства. Историю и смысл удалось передать в 250 словах.
В главном педагогическом вузе за парты сели представители всех специальностей. Учебный график диктант не нарушил. Участники пришли до или после занятий.
Педагогический университет имени Максима Танка стал главным центром диктанта. В этой аудитории текст читал преподаватель. Остальные регионы подключились к трансляции и воспринимали на слух.
«На мой взгляд, в этом году текст немножко сложнее. Много слов, которые достаточно объемные по содержанию. В тексте требуется понимание, где написать большие буквы. Очень нужно быть внимательными в расстановках знаков препинания», – рассказала первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.
Оценку за диктант его участники выставили себе сами. После завершения трансляции текст опубликовали.
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Педагогический университет имени Максима Танка стал главным центром диктанта.
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