250 слов о Дне народного единства. В Беларуси написали республиканский диктант

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты всех университетов, учащиеся колледжей и школьники Беларуси одновременно подключились к республиканскому диктанту , передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Текст диктанта до последнего держали в секрете. Участники знали, что он будет о важном событии для страны – Дне народного единства. Историю и смысл удалось передать в 250 словах.

«Я вам скажу по секрету, у историков и филологов в голове встроен календарик, который говорит о самых важных датах в истории Беларуси. День народного единства – это праздник, когда Беларусь спустя 18 лет раздора объединилась. Объединилась наша культура, и народ возродился», – рассказал студент Петр Мытник.

В главном педагогическом вузе за парты сели представители всех специальностей. Учебный график диктант не нарушил. Участники пришли до или после занятий.

«В этом смысле Беларусь показывает пример такой единой дружной семьи. В нашей стране проживает более 150 представителей различных национальностей, которые живут в единстве и работают на благо нашего отечества», – рассказал ректор Государственного педагогического университета Александр Жук.

Педагогический университет имени Максима Танка стал главным центром диктанта. В этой аудитории текст читал преподаватель. Остальные регионы подключились к трансляции и воспринимали на слух.

«Каждый диктант – это волнительно, ты всегда переживаешь. Не знаешь, что будет. Вроде готовишься, а понимаешь, что этого нет. Переживаешь, но справляемся», – рассказала студентка Янина Зажевская.