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Перестройка логистики: поток грузов из Беларуси на Восток увеличился в четыре раза
16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Таможня Беларуси стала мобильнее и доступнее для отечественного бизнеса. Об этом председатель Государственного таможенного комитета доложил президенту. Александр Лукашенко поинтересовался работой структуры
На западной границе сейчас работает только пять европейских пунктов пропуска из 26. В этой ситуации белорусские таможенники начали менять подходы к работе. Специалисты помогают отечественным предприятиям перестроить логистику. Поток грузов на Восток уже увеличился в четыре раза. При этом задействовали и сотрудников временно невостребованных пунктов пропуска – благодаря цифровым технологиям.
Отчитался глава таможенного комитета и о правоохранительной деятельности. Например, был пресечен крупнейший в истории страны канал поставок наркотиков из Польши в Россию. Транзитом через Беларусь пытались провезти больше тонны незаконного груза.
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В таможенном оформлении грузов удаленно принимают участие сотрудники временно невостребованных пунктов пропуска.
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