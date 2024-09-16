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Перестройка логистики: поток грузов из Беларуси на Восток увеличился в четыре раза

16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перестройка логистики: поток грузов из Беларуси на Восток увеличился в четыре раза
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Таможня Беларуси стала мобильнее и доступнее для отечественного бизнеса. Об этом председатель Государственного таможенного комитета доложил президенту. Александр Лукашенко поинтересовался работой структуры в условиях санкций Запада, передает «МИР 24».

«Таможенные органы, да и пограничники, сегодня несут службу совершенно в иных условиях. Особенно таможенники. Сейчас работы добавилось значительно. Особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Я знаю, вы много работаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям и резидентам в организации торговли», – отметил глава государства.

На западной границе сейчас работает только пять европейских пунктов пропуска из 26. В этой ситуации белорусские таможенники начали менять подходы к работе. Специалисты помогают отечественным предприятиям перестроить логистику. Поток грузов на Восток уже увеличился в четыре раза. При этом задействовали и сотрудников временно невостребованных пунктов пропуска – благодаря цифровым технологиям.

«Оформляем удаленно из любой точки, несмотря на то, где находится груз. Это наша основная технология. Она нам позволяет удаленно и быстро оформлять. Инспектор, который свободен от работы, в любой точке страны подхватывает на оформление груз, который требует сейчас, в данный момент, оформления», – рассказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Отчитался глава таможенного комитета и о правоохранительной деятельности. Например, был пресечен крупнейший в истории страны канал поставок наркотиков из Польши в Россию. Транзитом через Беларусь пытались провезти больше тонны незаконного груза.



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В таможенном оформлении грузов удаленно принимают участие сотрудники временно невостребованных пунктов пропуска.
 
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