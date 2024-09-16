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Обстановка на границе и ситуация с транзитом грузов. Лукашенко заслушал доклад о работе таможни

16.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обстановка на границе и ситуация с транзитом грузов. Лукашенко заслушал доклад о работе таможни
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает «МИР 24».

«Таможенные органы, да и пограничники, сегодня несут службу совершенно в иных условиях. Особенно таможенники. Сейчас работы добавилось значительно. Особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток? И как работает таможня? Я знаю, вы много работаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям и резидентам в организации торговли», – отметил глава государства.

После того, как Литва и Польша закрыли смежные с Беларусью пункты пропуска, таможенники изменили подходы в работе. Как сообщил председатель таможенного комитета, специалисты помогают белорусским предприятиям менять логистику. Используют цифровые технологии, чтобы быть мобильнее и доступнее для бизнеса. Совершенствуют и инфраструктуру в пунктах пропуска. Например, модернизируют зоны ожидания для перевозчиков грузов.

Отчитался глава Таможенного комитета и о правоохранительной деятельности. Например, был пресечен крупнейший в истории страны канал поставок наркотиков из Польши в Россию. Транзитом через Беларусь преступники пытались провезти больше тонны незаконного груза.



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По словам президента, в настоящее время таможенные органы несут службу совершенно в иных условиях.
 
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