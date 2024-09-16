Обстановка на границе и ситуация с транзитом грузов. Лукашенко заслушал доклад о работе таможни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает «МИР 24».

«Таможенные органы, да и пограничники, сегодня несут службу совершенно в иных условиях. Особенно таможенники. Сейчас работы добавилось значительно. Особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток? И как работает таможня? Я знаю, вы много работаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям и резидентам в организации торговли», – отметил глава государства.