Обстановка на границе и ситуация с транзитом грузов. Лукашенко заслушал доклад о работе таможни

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает «МИР 24».
«Таможенные органы, да и пограничники, сегодня несут службу совершенно в иных условиях. Особенно таможенники. Сейчас работы добавилось значительно. Особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на Восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на Восток? И как работает таможня? Я знаю, вы много работаете для того, чтобы помочь нашим предприятиям и резидентам в организации торговли», – отметил глава государства.
После того, как Литва и Польша закрыли смежные с Беларусью пункты пропуска, таможенники изменили подходы в работе. Как сообщил председатель таможенного комитета, специалисты помогают белорусским предприятиям менять логистику. Используют цифровые технологии, чтобы быть мобильнее и доступнее для бизнеса. Совершенствуют и инфраструктуру в пунктах пропуска. Например, модернизируют зоны ожидания для перевозчиков грузов.
Отчитался глава Таможенного комитета и о правоохранительной деятельности. Например, был пресечен крупнейший в истории страны канал поставок наркотиков из Польши в Россию. Транзитом через Беларусь преступники пытались провезти больше тонны незаконного груза.